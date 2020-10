UNA MUJER AL VOLANTE DE LA AMBULANCIA

Su selfie frente a la ambulancia recorrió las redes sociales y portales. Con esta imagen, Guadalupe García Castañares celebró que comenzaba a manejar la unidad del Hospital Rural de Comallo. Es la primera mujer al volante de una ambulancia rionegrina. En La Carretera, Guadalupe repasó su formación y las expectativas de este nuevo rol. Señaló que su padre también es chofer en Salud Pública y de él aprendió muchos detalles de la profesión.

La conductora tiene 26 años y es Técnica Superior en Emergencias Médicas. Su padre, Pascual García, está al frente de la ambulancia de Comallo hace 30 años. A partir de esta semana los unirá además un lazo laboral, porque será su jefe de servicio. Su llegada como chofer marcó un precedente en la provincia. Hasta ahora, el ministerio contaba con 245 conductores…. todos varones. “Se están abriendo nuevas puertas, se está progresando en eso. Hay funciones ‘machistas’ y se está cambiando ese pensamiento. Es por todo lo que estamos demostrando las mujeres, que no somos más ni menos”, expresó. “Me recontra sorprendió la repercusión, ya no debería ser así”, sostuvo.

“Soy nacida y criada en Comallo, terminé la carrera en Bariloche. En la empresa privada donde trabaja éramos la mayoría mujeres en el rol de paramédico – chofer. El hospital de Comallo es chico y deriva, creo que hay que ir tranquilos y con la mente fría para que no ocurra otro accidente”, explicó Guadalupe. “Mi papá es mi jefe, me enseñó bastante. De mecánica no sé mucho pero se va aprendiendo. Aprendí a avisar enseguida cualquier ruidito raro”, comentó.

Esta semana debutó al volante y hasta ahora no tuvo que responder a urgencias. “Tenemos caminos muy sinuosos, estuve estudiando los mapas y donde viven las familias de zona rural”, aseguró la conductora. También anticipó que espera su pase para poder desempeñarse como bombera voluntaria en Comallo. Hasta ahora, tenía su trabajo y su labor solidaria en Bariloche. Tuvo que cumplir una cuarentena al regresar a su ciudad natal, antes de asumir su nuevo puesto.