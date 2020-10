PIDEN PREPARAR ALUMNADO, CONTENIDO Y DONCENCIA PARA UN 2021 CON CLASES VIRTUALES

La Universidad Nacional del Comahue anunció que seguirá con formato virtual en 2021. Ante la noticia, los estudiantes agrupados en la Federación Universitaria del Comahue, pidieron ser escuchados. En La Carretera hablamos con la vicepresidente segunda de la FUC, Aylin Salva.

La dirigente estudiantil aseguró que la organización entiende que la virtualidad esta vinculada con una necesidad sanitaria, sin embargo, alertan sobre cómo las clases online afectaron los procesos de aprendizaje. “Nos hemos enterado por los medios, no de manera formal”, en referencia a la continuidad del ciclo lectivo virtual para el 2021. “Son decisiones que no se han ido tomado en un debate con los claustros. No estamos en contra de la virtualidad, pero tenemos que ver los problemas que tenemos y qué solución les damos”, aseveró.

Salva denunció que hubo problemas de comunicación con las autoridades universitarias durante todo el año. “El principal inconveniente es la conectividad y la disponibilidad de dispositivos. Hay alumnos que solo cuentan con un celular. Necesitamos que se gestionen puntos de conectividad seguros, que cumplan con los protocolos sanitarios. Pedimos usar el wifi y las computadoras de la universidad.”

La dirigente de la FUC también lamentó el porcentaje de deserción. “Hay un número récord que llega al 60 % aproximadamente. Los datos se basan en una encuesta que hemos hecho a través de mensajes de texto y redes sociales. Las autoridades universitarias manejan porcentajes similares.” La realidad es que muchos estudiantes han regresado a sus lugares de origen, otros no tienen recursos para pagar por un servicio de internet para seguir estudiando y también están los que han tenido dificultad para adquirir los conocimientos, sobre todo en materias prácticas.

Aylin Salva pidió articular espacios de difusión y dialogo con las autoridades de la Universidad Nacional del Comahue. “Sentimos que nos escuchan pero que no toman en cuenta lo que proponemos”, sentenció.