EXPOCARRERAS, UN ESPACIO PARA CONOCER A FONDO LA UNIVERSIDAD

La Universidad de Río Negro expone desde hoy su oferta académica. Durante un mes, darán una charla diaria para difundir las carreras de todas las sedes. El encuentro será en el canal de YouTube y ofrecerán información de cursados, becas y vida universitaria. La vicerrectora Andrea Tapia destacó el sostén que les ofrecen a los estudiantes. En La Carretera, señaló que la educación virtual arrojó algunas buenas experiencias.

En menos de 15 días, la UNRN habilitará la pre-inscripción para el ciclo lectivo 2021. Por eso lanzaron ExpoCarreras, un espacio para conocer todo lo que se puede estudiar. “Por la no presencialidad, nos juntaremos en un espacio virtual todos los días de 11 a 12 hs. No sólo vamos a presentar las carreras por sede, las más de 60 carreras, sino que la Expo va a durar un mes para darles el perfil de lo que se estudia, de qué se puede trabajar después, becas, inscripciones, cómo va a ser el curso de ingreso. Vamos a informar sobre el 2021 de manera genérica”, explicó Tapia. En el sitio web de la universidad se puede ver y descargar el cronograma completo de actividades.

“El 26 de octubre empiezan las pre-inscripciones y el primer módulo virtual del curso de ingreso que es Introducción a la Vida Universitaria. A medida que se vayan inscribiendo, se les habilita el aula. Tratamos de crear certidumbres, para que no se sientan tan perdidos en este trajín. Estamos haciendo todo lo posible para que sea ágil y amigable, no nos vamos a poder encontrar pero abrimos canales e instrumentos para hacerle frente a la virtualidad”, aseguró la vicerrectora. Según comentó, han tenido exitosas devoluciones del programa de tutores virtuales y de las becas de conectividad. “Los cuerpos docentes se han formado. Que los estudiantes no tengan miedo, que se tiren a la pileta en la construcción de su futuro”, expresó.

Dentro de estos encuentros virtuales van a informar sobre actividades culturales y deportivas, el acceso a becas, apoyos económicos y asistencia alimentaria. La UNRN apuesta a acompañar a los estudiantes para evitar la deserción. “No creo que haya baja de inscriptos porque nos fue bien con la virtualidad. Nos sorprendió que la deserción ha sido igual a la del año pasado. Aumentó el rendimiento académico y se elevó la cantidad de aprobados y promocionados. Eso habla de la virtualidad y los instrumentos digitales que se manejan. Existen problemáticas porque el 30% no tiene acceso a una computadora, pero hemos podido habituarlo al trabajo cotidiano”, argumentó Tapia. La UNRN intenta acercar recursos para quienes no lo tienen y así garantizar un cursado virtual exitoso en 2021.