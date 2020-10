SIGUE EL FUERTE RECHAZO DE LOS COMERCIANTES A LAS RESTRICCIONES EN NEUQUÉN

Un grupo de comerciantes auto convocados realizó una manifestación para mostrar su rechazo a las restricciones que se impusieron recientemente. Principalmente están en contra del freno a la circulación.



La vuelta a la fase de “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio” no cayó bien. Los bares y restaurantes, al igual que otras actividades no esenciales no podrán abrir al público hasta el próximo 25 de octubre. La medidas se extienden en las localidades de Neuquén capital, Centenario, Plottier, Senillosa, Cutral Co, Plaza Huincul y Zapala.

Los comerciantes salieron a la calle y manifestaron su bronca. La convocatoria fue por la mañana y estuvieron en casa de gobierno y en la municipalidad de Neuquén. Los representantes del sector gastronómicos indicaron que por protocolo no se puede trabajar al ciento por ciento de la capacidad y que solo se trabaja para salvar los gastos.

La preocupación también se manifestó en los locales de ropa que realizaron una gran inversión para comprar mercadería para el día de la madre.

El punto de máxima tensión fue cuando llegaron al municipio y encontraron las puertas cerradas. Allí un grupo de ellos quiso entrar por la fuerza. Reclamaron ser atendidos por el Intendente Mariano Gaido. Pero no pasó a mayores.

Los comerciantes auto convocados indicaron que no van a cerrar sus puertas en los próximos días.