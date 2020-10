JUDICIALES DE NEUQUÉN EN CONFLICTO

Ante la emergencia sanitaria que ha hecho colapsar el sistema público de salud los judiciales iniciaron una medida de fuerza de un paro de 48 horas. En la semana el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén ha publicado un acuerdo extraordinario en el que plantea que la modalidad de trabajo seguirá como antes del jueves ocho de octubre. Desde SEJUN advierten que el sistema está colapsado y que se necesitan medidas claras con respecto a esto.

Se han suspendido todos los juicios presenciales penales por la cuarentena. Se mantienen las emergencias en las oficinas de violencia y juzgados de familia. Por su parte, el resto de las dependencias funcionan bajo la modalidad de teletrabajo para cumplir con el decreto que reduce a la mínima expresión el trabajo presencial.

El secretario General de SEJUN Edgardo Cherbavaz, expresó que la situación es mucho más grave que cuando comenzó la pandemia y el teletrabajo fue una manera eficiente desde el mes de marzo. Aseguró que hoy no hay posibilidades de atención sanitaria real, no hay medicamentos, no se realizan los testeos y no se vuelcan los recursos.

Cherbavaz fue crítico con el contexto que se vive socialmente. “Si estamos ante una emergencia sanitaria no comprendo porqué se sigue avanzando en obras como la remodelación de la avenida Olascoaga, cuando no hay medicamentos en los hospitales”.