SEGURO COVID: ASISTENCIA AL VIAJERO EN PANDEMIA

La empresa Horizonte Seguros armó una cobertura especial para turistas. Acompaña la prueba piloto de Bariloche con un servicio que se ajusta al protocolo sanitario. Las familias interesadas en viajar podrán contratar el seguro en las oficinas de la firma provincial. El gerente comercial de Horizonte, Alejandro Acosta, explicó cómo se gestionó esta cobertura integral.

La prueba piloto de apertura de turismo planteó una serie de requisitos para los visitantes. Primero, se debe solicitar el permiso por turismo a través de la aplicación Circulación RN. Cada persona deberá presentar un certificado médico, tener reserva previa y transitar por caminos habilitados. Además, tiene que tener un seguro que lo cubra en caso de contagios. “Es como viajar al extranjero, es obligatorio contar con un seguro de asistencia. Lo que se busca es no pagar con el erario público las consecuencias de una enfermedad del viajero. Preocupaba qué pasaba si aparecía un pasajero Covid”, resumió Acosta.

Como empresa de seguros, Horizonte no contaba con un producto de estas características. Se necesitó forjar una alianza con otra firma para proveer el servicio en la provincia. “Es un seguro de accidentes personales para tener cubierto todo el riesgo. El costo lo evalúa la empresa de asistencia, ellos brindan el servicio y ponen las condiciones. El costo va en relación a la suma asegurada. Es de 270 pesos por día, por persona. Se cubre hasta 400 mil pesos”, indicó el gerente comercial. En caso de que el viaje se suspenda repentinamente, el servicio contratado podrá usarse en el lapso de un año.

“Tratamos de crear un producto pero lógicamente van a salir a copiarlo y van a haber otras en el mercado. No es exclusivo. La póliza no es de vida, sino de accidentes personales. Pueden ir con cualquier otra empresa, aunque no es común en el país que se tenga contratado un seguro de asistencia. Deberíamos revisar esa política interna, los países desarrollados ya saben que no se puede atender a una persona gratis cuando está de vacaciones”, explicó Acosta. Para conocer las condiciones y cotizar el servicio, se puede ingresar en www.horizonte.com.ar

Foto: Naveen Ahluwalia – Flickr