PALMIERI: EN VILLA MASCARDI “LA VIOLENCIA ES UN MÉTODO DE PROVOCACIÓN PERMANENTE”

Ayer se pudo desalojar la toma en El Foyel. Una comunidad que se define como mapuche había ocupado un campo de la familia Soriani. El operativo alimentó la tensión en otro foco de conflicto. El grupo que sostiene la ocupación en Villa Mascardi salió a la Ruta 40. Bloquearon el tránsito y se negaron a dialogar con la gobernadora Arabela Carreras. En La Carretera, el vicegobernador Alejandro Palmieri repasó la situación. Aseguró que estas personas no reconocen a las autoridades ni a las leyes del estado.

“Arabela estaba muy satisfecha por el accionar correcto de la Justicia y un accionar prudente y pacífico de la Policía de Río Negro. Un grupo de manifestantes encapuchados tenían de rehenes adentro de su propia casa a privados rionegrinos. Hubo 4 detenidos, sin lamentar heridos“, resumió Palmieri. “Hubo una rápida reacción del mismo grupo violento que está en Villa Mascardi, en tierras de parques nacionales. Cortaron la ruta y Arabela se acercó, fue insultada, desconocida, hasta maltratada. No hay apertura al diálogo”, agregó. Resaltó la valentía de la mandataria, por buscar siempre una solución desde el consenso.

El vicegobernador afirmó que la resolución pacífica de El Foyel debería haberse dado en otros puntos de conflicto. Sostuvo que el caso de Villa Mascardi continúa porque el grupo cuenta con el respaldo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. “Cuando las ocupaciones ocurren en tierras federales cuentan con apoyo, logística y sustento de institutos nacionales y llevan meses y meses de retraso. Y tienen en vilo a toda la región cordillerana”, sostuvo. “La negociación con el pueblo mapuche estuvo siempre. No son todos como esta lof de Villa Mascardi, violentos y encapuchados, donde parece que el fin es el conflicto en sí mismo“, agregó Palmieri.

Para el gobierno provincial, cada día es más difícil el abordaje de la toma en las afueras de Bariloche. “La violencia es un método de provocación permanente. No validan ni la Nación Argentina ni ninguna de sus autoridades. Ayer le dijeron a la gobernadora ‘Usted no manda acá‘. Si no hay ningún reconocimiento, no admiten que exista una Justicia o derechos que cumplir”, remarcó el vicegobernador. “Todos los niveles de gobierno deben diferenciar a quienes hacen de la violencia algo cotidiano. En el corte de ayer, en apoyo a los compañeros desalojados en El Foyel, es la justicia federal y las instituciones federales las que deben actuar. No ayuda que haya dualidad de interpretaciones o que haya un organismo nacional acompañando. Lo dijeron los propios desalojados, recuperaron tierras con la ayuda y asistencia del INAI”, sentenció.