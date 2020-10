SORIA SEMBRÓ SOSPECHAS SOBRE LA INSTALACIÓN DE LA EMPRESA NRG EN ALLEN

La intendente de Roca, Emilia Soria, resumió las negociaciones con la empresa. Aseguró que el mismo día que se firmaba el convenio, NRG desistió y anunció su traslado a Allen. En La Carretera, Soria expresó que hizo todo lo posible para seducir a los inversionistas. Sin embargo, remarcó que no puede regalar la tierra y tampoco se puede desestimar el impacto ambiental del proyecto. La intendente insinuó que hubo negociaciones paralelas para instalarse en Allen.

“Fueron varios meses, varias sesiones por el expediente que tramitó porque se tuvieron que unir dos parcelas. Obviamente, un detallado y profundo estudio de impacto ambiental que le exigimos a todas las empresas, más a esta porque no deja de ser arena de sílice. Cumplimos con todos los recaudos y la empresa abonó la seña para instalarse. El mismo día que íbamos a firmar el contrato, misteriosamente la empresa desiste“, resumió la intendente. Soria confesó estar sorprendida pero conforme con las gestiones. “Tengo la tranquilidad de que hice todo lo que podíamos hacer para tentar a la empresa. Siempre en el marco de la ley y de las ordenanzas municipales. Por fuera de la ley no me van a encontrar ni a mi ni a mis funcionarios”, enfatizó.

Emilia Soria lamentó que NRG finalmente haga su inversión en la barda norte de Allen. Sin embargo, lanzó algunas sospechas sobre las circunstancias que motivaron la decisión. “Cuando la mala política mete la cola, para perjuicio de una u otra ciudad, no hay mucho margen de negociación. Yo no puedo regalar la tierra a precio cero para que se instale una empresa. Que lo sepa ésta y todas las empresas que quieran instalarse en General Roca… somos cuidadosos del ambiente y vamos a controlarlas”, expresó. “No es casual que ese día recibí el llamado de un ex funcionario provincial que también había participado de negociaciones previas, en 2019. Ellos prometieron el gas para el Parque Industrial II y, fieles a su estilo, no cumplieron”, sostuvo Soria.

La intendente comentó que siguen trabajando en lograr el desarrollo del sector productivo de Roca. “Algunos proyectos se han demorado, pero siempre buscamos nuevos emprendimientos. No nos quedamos de brazos cruzados, estamos interesados en que se instalen empresas pero quiero aclararlo, siempre dentro del marco de la ley y cumpliendo los controles ambientales”, reiteró. Soria también explicó que la empresa NRG siguió el procedimiento que marca la ordenanza y se le ofreció un valor muy favorable para su instalación. “Insisto en que hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. No se pudo, seguramente tuvieron ofertas más tentadoras“, sentenció.