CARRERAS: “HUBO UNA PROFUNDA ESCUCHA DE LAS PROBLEMÁTICAS DE RÍO NEGRO”

Ayer la gobernadora de Río Negro se reunió con el presidente Alberto Fernández. Hablaron sobre la situación de Villa Mascardi y el foco de conflicto con el grupo mapuche. Esta mañana, Arabela Carreras confirmó la creación de una mesa de diálogo. Abrirán la participación para sumar opiniones y construir juntos una solución pacífica. En el móvil de La Carretera, la mandataria resumió las gestiones ante Nación.

“Fundamentalmente, hubo una profunda escucha de las problemáticas particulares de Río Negro. Avanzamos sobre el análisis pero también sobre las soluciones que queremos llevar adelante en forma conjunta. Hubo compromiso, vamos a conformar una mesa de trabajo y va a participar la Ministra Losardo, ella personalmente va a venir para interiorizarse de la situación. Siento que fue una buena jornada”, explicó la gobernadora. Arabela Carreras agradeció la predisposición de los funcionarios y la voluntad de darle fin al conflicto en Villa Mascardi.

La mandataria remarcó que este problema está por encima de cualquier diferencia política. “El mensaje no era de confrontación. El mensaje es para construir espacios y proteger la vida de las personas, bajar los niveles de confrontación porque por ese camino no vamos bien. El camino es el diálogo, el tiempo, construcción, paciencia, inversión del Estado y que se brinden soluciones habitacionales dignas”, resumió. Carreras adelantó que se revisará el rol del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en Río Negro. “Se trata de entender que no se puede acompañar y avalar situaciones que ponen en riesgo la vida y la integridad física de los demás vecinos y también la de estos jóvenes que están en esta actitud, que es una actitud inaceptable”, ratificó.

Durante su encuentro con el presidente, Carreras también repasó la situación sanitaria por el Coronavirus. Ante la prensa, confesó que le preocupa el avance del virus pero también la pobreza que ha surgido por el cierre de tantas actividades. “La pandemia nos preocupa, todavía estamos en crecimiento de contagios. Esto tiene en estrés total al sistema de salud pero sabemos también que debemos motorizar la economía. De estos dos temas hablamos con el presidente”, expresó. Nación comprometió asistencia y financiamiento para ayudar a la provincia en estos momentos difíciles.