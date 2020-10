SIN FINALES NI PRÁCTICAS, NO HABRÁ NUEVOS MÉDICOS

Los estudiantes avanzados de Medicina iniciaron un reclamo en redes sociales. Expusieron la problemática que atraviesa la facultad de Cipolletti. Estiman que hay 300 alumnos en la etapa final de la carrera, trabados por las dificultades de la pandemia. El plan de estudios no se adaptó para facilitar las prácticas con simulaciones. Tampoco se están tomando exámenes finales virtuales. En La Carretera, la allense Belén Maldonado explicó las trabas que surgieron este año. Señaló que si esta situación se prolonga, en los próximos años no habrá egresados de Medicina.

“Somos estudiantes de 4° a 6° año y nuestro reclamo es poder avanzar en la carrera, poder rendir finales para de esa manera poder contribuir al sistema de salud que está colapsado. En Medicina, desde 4° año, todos los días concurrís a hospitales o a instituciones de salud. Esa horas prácticas no es posible realizarlas. Pedimos que el plan de estudios se adecue, hay formas de hacerlo”, resumió Maldonado. “El Ministerio sacó una resolución que insta a las facultades de carreras de salud a tomar medidas para que los estudiantes no se atrasen. Esto no se ha reflejado en las miles de reuniones que tuvimos con las autoridades de la facultad”, aseguró.

Los estudiantes sostienen que se pueden cubrir las prácticas con un laboratorio de simulación clínica que ya fue aprobado por las autoridades. “Es un aula que simula una situación clínica con un paciente. Esto se está utilizando mucho en otros países para no exponer al paciente a un riesgo y para que el estudiante no sufra tanto estrés de entrada, de tratar con un paciente y hacerle daño o pasar un mal momento”, explicó Maldonado. Con muñecos y otros materiales, pueden aprender a responder a diferentes patologías mientras sea imposible asistir a un hospital. “Lo peor es que no tenemos respuestas concretas. No se accionaron medidas para que no nos atrasemos tanto. No sabemos si es un año perdido o si el año que viene también nos vamos a atrasar. Es compleja la situación porque Medicina son 7 años por lo menos, es mucho tiempo de tu vida que le dedicás”, enfatizó.

La facultad plantea que sin prácticas, no pueden acceder a exámenes finales. Pero no hay certezas de cuándo podrán recuperar las horas en los hospitales. “Estamos en una traba burocrática importante. Las horas se podrían ir recuperando en parte en el laboratorio. Calculo que los que estamos por empezar rotaciones en hospitales somos unos 60″, relató Maldonado. “Yo me muero de ganas de estar en un equipo de trabajo y seguir aprendiendo. Siento bronca porque creo que se podría haber hecho más, tuvimos muchas reuniones y asambleas y llegamos a esto de publicar en redes sociales. No nos gusta pero no nos queda otra”, agregó la allense. “Si te ponés a pensar, tal vez en unos años haya cero egresados de medicina. Eso sería muy grave. No tengo datos de deserción, pero si no podemos recuperar las horas prácticas ni rendir finales… no vamos a egresar. Es un hecho”, sentenció.