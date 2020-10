AJUSTAN LOS PROTOCOLOS PARA QUE LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA VUELVAN A LOS HOSPITALES

Las autoridades de la Facultad de Medicina hablaron sobre el reclamo que mediatizaron los estudiantes avanzados. Los alumnos de los últimos años sostienen que enfrentan trabas burocráticas para poder rendir y que no pueden realizar las prácticas en las instituciones de salud. En La Carretera, el decano Miguel Vera explicó la problemática y adelantó que avanzan con éxito los acuerdos con los ministerios de Neuquén y Río Negro. En breve, un grupo del ciclo clínico podrá comenzar a visitar los hospitales.

“El contexto es que ha cambiado absolutamente el contexto. Es una nueva realidad. Cambió todo. Pasamos a la virtualidad, con algunas actividades, y fuimos viendo los diferentes grupos de estudiantes. En el ciclo clínico es donde se presentó un cuello de botella respecto a las prácticas, porque son competencias específicas, habilidades que se aprenden con la práctica concreta”, resumió Vera. Recordó que existen otros formatos de aprendizaje pero en los últimos años de la formación, el contacto directo con los pacientes es ineludible. “En este momento, se aprobó el protocolo de funcionamiento de la presencialidad restringida de la facultad en los terrenos sanitarios. Necesitábamos eso y contar con el seguro, que ya lo tenemos. Y otro factor, que los sistemas sanitarios estén dispuestos a recibirlos”, explicó.

En los primeros meses de pandemia, las instituciones no permitieron el ingreso de alumnos por la situación sanitaria. Según afirmó Vera, los ministerios de salud ya habilitaron la apertura para los futuros profesionales. “Estamos abocados a los alumnos que pueden terminar a fin de año o el año que viene, que no les afectaría sus tiempos de carrera. Después viene otra tanda de práctica final que empezaron en agosto. Esas prácticas se hacen en centros de salud, los ministros han determinado dónde los van a recibir. Neuquén nos ha facilitado más el tema, ha ofrecido mucho más lugar que Río Negro“, apuntó el decano. La facultad está diagramando el uso de esos espacios y debe garantizar además que los estudiantes cuenten con equipo de protección y respeten a rajatabla las normas hospitalarias.

La prioridad es el grupo de 60 alumnos que está próximo a egresar. Luego irán acomodando al resto de los 300 estudiantes del ciclo intermedio. “Estamos preparando un plan de contingencia. No pueden ir los 300 al terreno porque no culminaron la formación necesaria y porque no nos van a aceptar tanta gente. Estamos viendo protocolos. También habilitamos exámenes presenciales de una materia. Van a tener que concurrir con turno, con su equipo de protección personal y protocolo. Hay toda una tarea para que puedan capacitarse bien, para que puedan hacer las prácticas”, dijo Vera. “Aulas de clases masivas hoy están preparadas para 15 personas. Es todo un proceso, el espíritu es que pierdan el menor tiempo posible. Queremos certificar que adquieran las competencias”, sentenció el decano.