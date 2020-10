CICLO LECTIVO 2021: “ESTAMOS PREOCUPADOS POR LA INSCRIPCION VIRTUAL A SALA DE 4”

El pasado 13 de octubre comenzaron las inscripciones a nivel inicial, primario y medio. Este año, la metodología es virtual. De esta manera, las familias deberán anotar a sus hijos para sala de 4 años, primer grado y primer año. La inscripción online ha generado muchas dificultades. Sobre el tema, dialogamos con Loreley Cabanay, titular del concejo escolar AVC II, con cobertura en las ciudades de Allen y Fernández Oro.

En La Carretera, la funcionaria aseguró que el nuevo formato se aplicó para evitar aglomeraciones en las escuelas. “Hasta acá el análisis es 50 % positivo en algunos niveles. Lo que más nos preocupa es la salita de 4 años. Los chicos que se inscribieron para primer grado y primer año del secundario ya estaban cargados en el sistema, los más pequeños no”, resaltó.

“El gran problema que se está analizando es la inscripción a prescolar, porque hay una serie de pasos a seguir que son complicados. Hay que escanear el DNI del menor, convertirlo a formato PDF, completar planillas online, entre otros requisitos. Hay que tener un cierto conocimiento del sistema para seguir la inscripción, no es muy accesible, tenemos padres de todas las edades y de variada experiencia con la tecnología”, aseveró Cabanay.

La titular del consejo escolar adelantó que hoy se realizó una reunión entre los supervisores y las autoridades del Ministerio de Educación para resolver el caso de las familias que aún no han podido anotar a los chicos de manera virtual. Podría implementarse de manera excepcional la inscripción presencial para ayudar a los padres que no tienen conectividad, no saben cómo acceder al sistema o simplemente no cuentan con dispositivos que permitan completar todos los requisitos.

Cabanay contó que las escuelas rurales de Allen y Fernández Oro han acompañado a los padres en este proceso, facilitando la inscripción hasta de manera presencial, sin embargo, el mayor problema se presenta en la gran zona urbana de Allen. La funcionaria afirmó que el cierre de inscripciones está previsto para el 6 de noviembre, pero no descantan extender los plazos ante los inconvenientes originados por la inscripción virtual.