CONVOCATORIA SOLIDARIA: ALLEN NECESITA DONANTES DE SANGRE Y PLASMA

El servicio de Hemoterapia de Allen realizó un llamado a la comunidad. Necesitan sumar donantes voluntarios de sangre. También convocan a pacientes recuperados de Covid que puedan donar plasma. En La Carretera, la licenciada Silvina Pailos comentó que bajó el número de voluntarios por la pandemia. La demanda se duplicó y el servicio no tiene stock suficiente. Pailos aseguró que se dan turnos y se trabaja con protocolo para cuidar a los donantes. Pidió la colaboración solidaria de los vecinos.

“En este momento estamos en una situación bastante crítica, esto se replica en todos los hospitales. Estamos con faltante de donantes voluntarios y creemos que el factor predominante es el miedo de acercarse al hospital y la falta de información, de lo que significa la donación de sangre”, consideró Pailos, Jefa de Servicios Técnicos y Auxiliares del nosocomio allense. “Aumentó la demanda por pacientes Covid y no Covid. Aumentó un 200% la demanda y no podemos cubrir esta necesidad. Los donantes que se acercan, no todos son aptos. Tenemos limitantes importantes. Sabemos que hay que cumplir con una serie de requisitos y se va filtrando la cantidad. Son obstáculos a superar”, explicó.

La licenciada allense remarcó la importancia de contar con sangre en Hemoterapia. Es un insumo escaso que depende de la solidaridad de la gente. “Sin sangre, la persona no vive. Es la oportunidad de vida. Si hablamos de Covid, el plasma es una terapia alternativa. Hacemos hincapié en la sangre, porque dentro de la sangre tenemos derivados sumamente importantes para salvar una vida”, comentó Pailos. El servicio del Hospital Ernesto Accame convoca a anotarse en un listado de donantes. De esta forma, organizan por turnos la extracción. Se pueden comunicar al 0298-4453650 en el interno 183. “Los van a recepcionar los profesionales con una entrevista telefónica para saber si son aptos y se les va a dar un turno. Tenemos un protocolo específico de desinfección y un equipo de trabajo que permanentemente está desinfectando”, afirmó.

Los integrantes del área están promoviendo la donación de sangre y apelando a la solidaridad de los allenses. “Es la única alternativa que tenemos. Quiero decirle a la comunidad que se acerque, que esto es sumamente importante. Entendemos que genera temor pero realmente sin la ayuda de la comunidad, no se puede lograr. Por más que tengamos el mejor hospital, los mejores profesionales… sin el donante, no se consigue. Esto es de vecino a vecino, la respuesta está en la comunidad“, sentenció.