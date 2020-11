MINOR: “EL DESALOJO FUE EN TÉRMINOS NORMALES Y PACÍFICOS”

El sábado a primera hora se ejecutó una orden judicial en la ocupación denominada “Barrio La Esperanza”. Hace 5 meses, un grupo de familias se instaló en las tierras del Polígono de Tiro de General Roca. Se les había dado un plazo para dejar el lugar de manera voluntaria. Cumplido el tiempo previsto, la policía intervino para recuperar el predio. La Ministra de Seguridad y Justicia, Betiana Minor, negó que se haya actuado con violencia. Aseguró que no se usaron balas de goma y que los policías no llevaron sus armas reglamentarias. En La Carretera, Minor evaluó el desarrollo del procedimiento.

“Quiero separar el hecho en sí, el desalojo, de los hechos que se sucedieron circundantes, posterior al desalojo. El desalojo fue en términos normales y pacíficos. Se hizo en aproximadamente 20 minutos, sin ningún tipo de inconveniente con las pocas personas que quedaban en el lugar. Estamos conformes con el desarrollo”, explicó la ministra. “Lamentablemente, muchos manifestantes se presentaron en los alrededores con insultos, arrojando objetos contundentes… eso llevó a que se tuvieran que producir 11 detenciones en el lugar. Todo el personal actuó de acuerdo a un protocolo”, sostuvo Minor. La funcionaria reiteró que la policía debe ejecutar la orden judicial, intentando “tener un mínimo o nulo uso de la fuerza”.

La ministra también aclaró algunas versiones sobre el operativo policial. Remarcó que los efectivos no estaban armados y que no se usaron balas de goma. “Quiero dejar aclarado que ninguno de ellos concurrió con su arma reglamentaria. Con el riesgo que eso implica, pero fue acordado. Se usaron disparos de estruendo. No es lo mismo. No hay ninguna persona lesionada con postas de goma. Sé que hay fotos que circulan que no son de este operativo. Y no hay personas lesionadas, quiero dejarlo aclarado”, enfatizó Minor. Además, defendió la tarea de los policías. “Como auxiliares de la Justicia nosotros debemos participar. El personal que participa es tan trabajador como cualquier persona que habita esos lugares o los vecinos de la zona. Deben cumplir con una obligación judicial”, expresó.

Minor recordó que los manifestantes arrojaron bombas tipo motolov y hubo 9 efectivos lesionados, además de rotura de edificios públicos y vehículos oficiales. También se refirió al trato que recibieron algunos periodistas que intentaban cubrir el procedimiento. “Cuando hay hechos de violencia y la integridad física de las personas puede correr riesgo, obviamente se va a hacer lo posible por alejarlos del lugar. En este caso, tuvo que ver con evitar cualquier hecho que pudiera correr riesgo la integridad física de los periodistas. No estamos sesgando la libre expresión de la prensa, pero tenemos la obligación de resguardar a todas las partes”, afirmó. “Que no se acerquen tenía que ver con eso, se estaba tratando de pacificar y llevar adelante el operativo dentro de la mayor normalidad posible”, agregó.

Fotos: Mayra Diaz