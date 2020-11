LALO MARTINEZ: “LA TRADICIÓN ES ESA MEMORIA COLECTIVA QUE SE VA TRANSMITIENDO DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN”

Hoy se conmemora el Día de la Tradición Argentina en homenaje al natalicio del poeta, periodista y político José Hernández. El autor de los libros “El Gaucho Martín Fierro” y “La vuelta de Martín Fierro” nació el 10 de noviembre de 1834. La fecha fue recordada por Bernardo ‘Lalo’ Martínez, escritor, historiador folclórico y director de la Escuela Municipal de Folclore de Allen.

Martínez creció en la estancia alemana de Hans Flügel, ubicada en la zona de Guerrico. “La tradición trasciende a través de los años, tiene un valor histórico y educativo. Para mí es un día muy especial, por tantos años de adicción al folclore, a las costumbres camperas, al rescate de la historia y tratar de transmitir todo eso a través de la palabra. Es la memoria colectiva que se va transmitiendo de generación a generación”, afirmó Lalo.

“Yo me pude criar en la estancia, ahí aprendí a querer el trabajo de campo, aprendí a andar a caballo, la señalada, a capar un potro, un cordero, a esquilar, estuve trabajando como carneador, atendí el tambo, y después la vida me fue llevando para los carriles del arte” recordó el escritor.

Martínez recuerda una anécdota, de las tantas que ha vivido. “Me acuerdo que una vez, estando en Buenos Aires, una señora me dijo que tenia que cambiar mi forma de hablar, me dijo que tenia acento campesino. Yo le respondí que no lo quería perder. El acento es mi mayor orgullo, mi identidad. Trabajé en muchos lugares y siempre quise volver a mi tierra, eso es lo que hay que defender”.

La estancia del alemán Hans Flügel se creó en 1920 y cobijaba a unos 80 obreros de manera permanente, entre ellos Lalo Martínez, quién en homenaje a todos los años vividos en el lugar escribió “Cocina de la peonada” un relato que repasa las emociones y sentimientos vividos en la estancia.