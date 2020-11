‘PADRES COMAHUE’ JUNTA FIRMAS PARA QUE VUELVAN LAS CLASES PRESENCIALES

Un grupo de padres y madres de la región decidió unirse para debatir el presente de los alumnos. Padres Comahue sostiene que se debe garantizar el regreso a las escuelas, con protocolo sanitario. Aseguran que las infancias y adolescencias están perdiendo habilidades sociales. Piden que vuelvan a sus rutinas y recuperen sus vínculos con compañeros y docentes. La doctora Adriana Franchi integra el grupo de padres autoconvocados. En La Carretera, argumentó por qué piden que vuelvan las clases presenciales.

“Comenzamos porque nos convocó la misma motivación, la incertidumbre que rondaba sobre la vuelta a clases. Aun no se sabe cuándo van a volver los chicos. Se fueron sumando padres de diferentes colegios de Río Negro y Neuquén y cada vez somos más. Nuestra primer motivación era el regreso 2021 y si era posible en 2020 tener algún tipo de vinculación para cerrar el ciclo de forma presencial, sobre todo en 7° grado y 5° año, que implica un cierre necesario para poder comenzar otra etapa”, explicó Franchi. El grupo celebró la autorización de colaciones presenciales al aire libre, anuncio que llegó de la mano del gobernador Gutiérrez.

Como pediatra y madre, Franchi analizó lo que viven los estudiantes en la educación virtual. “Los chicos hace 8 meses que lo sacaron de su rutina, de su vida, se tuvieron que adaptar a una situación nueva. La mayoría lo va procesando por dentro. Muchos tienen trastornos del sueño, muchos no tuvieron consultas para ser evaluados, no hay registro de dificultades en la conducta. Pero sin duda todo esto afecta emocionalmente. La incertidumbre y el estigma que se generó sobre ellos, que son los grandes contagiadores del virus, es un peso importante”, sostuvo. La doctora aseguró que las escuelas están cerradas pero el resto de las actividades es casi normal. “También podrían volver, bajo protocolo, que sería más seguro que que estén en la calle, en reuniones familiares o en la plaza, donde no hay protocolo”, afirmó.

Padres Comahue difundió una carta abierta para compartir sus principales preocupaciones. Invitaron a adherir al documento y en pocas horas reunieron más de 1600 firmas. “Es un despertar, gran parte de la sociedad está tomando conciencia de esto, de la gravedad de que los chicos no vuelvan a clase. Estamos profundizando una brecha social, muchos no han podido profundizar vínculos o continuar con el ciclo lectivo de forma virtual. Los pone en una situación de vulnerabilidad aun peor, quitándole un derecho esencial como es la educación”, dijo Franchi. La vocera del grupo invitó a más familias a participar del debate y a unirse para buscar soluciones.

VER CARTA ABIERTA