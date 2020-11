JUBILADOS RIONEGRINOS CONTRA LA NUEVA FÓRMULA PREVISIONAL

La asociación de jubilados de Río Negro expresó el rechazo al proyecto oficial para actualizar los haberes del sector con una nueva fórmula de movilidad.

El presidente de la asociación Miguel Ciliberto, consideró que “en el actual contexto la actualización debería ser cada tres meses y no semestralmente como propone el gobierno y debe incluir la variable inflación, si no la pérdida de poder adquisitivo será fenomenal”.

La entidad, conformada recientemente, considera que la nueva fórmula de movilidad es un esquema de ajuste. El país tiene “una deuda terrorífica, gracias al gobierno anterior, entonces hay que achicar gastos y apuntan a los jubilados. No puede ser que seamos el pato de la boda. Queremos ser escuchados y que sean serios porque lo que están por hacer tendrá un costo importante. La inflación no perdona” afirmó Ciliberto.

Sobre la fundamentación dada por el gobierno en cuanto a la similitud del proyecto con la ley de movilidad aplicada durante la gestión de Cristina Fernández, Ciliberto dijo que “las condiciones no son las mismas. Durante su implementación el país atravesaba una etapa de crecimiento pero desde el año 2012 argentina está en recesión. Que nos digan que se aplicó en el pasado no justifica nada”, concluyó el ex diputado Miguel Ciliberto.