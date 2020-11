GÓMEZ ALCORTA: “EL ESTADO DEBE ACOMPAÑAR A LAS MUJERES EN SUS DECISIONES”

Ayer el poder ejecutivo envió al Congreso de la Nación los proyectos de Interrupción Voluntaria del Embarazo y de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia. La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, aseguró que hay un compromiso político para consolidar un Estado presente. Expresó que se debe acompañar a todas las mujeres, sea cual sea la decisión que tomen con respecto a la maternidad.

“Los dos proyectos promueven una mayor justicia social e igualdad de oportunidades, amplían derechos y establecen que el Estado debe acompañar a las mujeres en sus decisiones, cuidando sus vidas y su salud de manera integral”, enfatizó Gómez Alcorta. “Tenemos que acompañar también a quienes desean continuar con sus embarazos y se encuentran en situación de vulnerabilidad, para que puedan cumplir con su deseo de maternar y que no les falta nada ni a ellas ni a sus hijos o hijas durante la primera infancia”, agregó.

Además, indicó que los datos existentes demuestran que la penalización del aborto no evita que las mujeres interrumpan sus embarazos. Sí las obliga a hacerlo en la clandestinidad, es decir, en condiciones inseguras. “En Argentina se realizan entre 350 mil y 522 mil abortos por año, lo que demuestra que la criminalización no previene la práctica. A la vez es importante decir que la legalización no implica saturar el sistema de salud. Se calcula que hay 40 mil ingresos hospitalarios por abortos inseguros. Y hoy por hoy, hasta la semana 14, se puede hacer por medios medicamentosos y en forma ambulatoria, lo que elimina riesgos y desestresa el sistema de salud”, sentenció.

Gómez Alcorta remarcó que el Estado debe garantizar la igualdad de oportunidades y derechos a todas las mujeres. “Y nadie estará obligado a hacer algo que no quiere. La responsabilidad del Estado es evitar que las mujeres que deciden abortar mueran por hacerlo en condiciones inseguras. Y que las mujeres que tengan dificultades económicas, puedan llevar adelante sus embarazos y ser asistidas en los primeros 3 años de vida de sus hijos e hijas”, aclaró la ministra.