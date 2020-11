EL SINDICATO DE LA FRUTA NO ACEPTA UN INCREMENTO DEL 10.5% PORQUE “ES UN PORCENTAJE MENTIROSO”

El Sindicato de la Fruta de Río Negro y Neuquén busca llegar a un acuerdo salarial con la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados. La negociación paritaria se inició a finales del mes de julio y aún no hay definido un incremento salarial. La situación fue descripta por Nelson Reyes, secretario general de la entidad en la ciudad de Allen.

En La Carretera contó que “en la reunión del lunes no ofrecieron nada. Todas las reuniones se hacen por teléfono, es lamentable que la delegación de trabajo no utilice la aplicación Zomm para poder dialogar todos juntos”.

Ayer, los dirigentes volvieron a ser citados, sin embargo, a primera hora les solicitaron un cuarto intermedio. Al parecer, las autoridades de la CAFI estaban reunidas consensuando una propuesta. Reyes recordó que, hasta la fecha, la cámara solo ofreció un 10.5% de aumento. “Se agarran de la inflación del INDEC, cuando todos sabemos que es una cifra mentirosa, que no es lo que se ve reflejado en las góndolas” concluyó.

“Nosotros queremos un incremento que sea razonable. Cuando arrancamos la negociación pedimos un 22 %, lo planteamos como un porcentaje inicial para empezar la discusión. La propuesta de CAFI no convence porque ofrecen aumentos no remunerativos. A nuestros trabajadores no les sirve un aumento de este tipo, enfatizó.

Reyes aseguró que quieren negociar el incremento y estar tranquilos para empezar la temporada de cosecha. Sabe que ese será otro punto a tener en cuenta en medio de la pandemia. Están controlando que las empresas cumplan con los protocolos sanitarios para asegurar la salud de los trabajadores.