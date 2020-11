UNIDAD PROVIDA: “NO PODEMOS QUEDARNOS CALLADOS NI SILENCIADOS”

En la región, Unidad Provida Alto Valle profundiza su presencia en redes sociales y convoca a manifestarse este sábado. Se unirán a la movilización nacional que pretende visibilizar el rechazo a la legalización del aborto. La organización sostiene que despenalizar la práctica no soluciona ningún problema. En La Carretera, Carina Salvatierra – integrante del grupo – señaló que se está usando al aborto como bandera política. Además, anticipó que las marchas en Río Negro serán masivas.

“A pesar de la pandemia, hemos tenido oportunidades de manifestarnos en la calle. Es evidente que no podemos quedarnos callados ni silenciados, tenemos que salir a manifestar lo que hemos estado diciendo todos estos años, lo que dijimos en 2018 cuando logramos que una ley tan criminal no se aprobara en el Congreso”, expresó Salvatierra. La vocera del grupo opinó además sobre el proyecto actual, que esta vez es impulsado por el Poder Ejecutivo nacional. “Encaró con esto porque le tocó atravesar toda esta situación, con nuestro sistema sanitario en una situación grave. Alberto Fernández quiere sumar algo más como si el aborto fuera una cuestión de salud, cuando no lo es. Las mujeres no mueren por aborto“, afirmó.

“Nos llama la atención el uso netamente político que se hace. Entonces, realmente, importan las mujeres o estamos viendo políticamente cómo nos va con esto”, se preguntó Salvatierra. Unidad Provida desestimó el argumento de que es necesario legislar esta práctica porque sucede en la clandestinidad. “Los abusos también suceden, los robos suceden, la corrupción también sucede. Con ese mismo pensamiento, legalicemos y hagamos lo que querramos. Si vamos a legalizar las cosas que se hacen pero que no están bien, podemos legalizar un montón de cosas”, sostuvo. “Las socorristas que levantan la bandera en contra del aborto clandestino son las que lo promueven, las que proveen para que accedas a ese aborto clandestino”, agregó Salvatierra.

Las marchas están previstas en las plazas centrales de cada ciudad, este sábado 28. Algunos convocan a las 15 hs y otros a partir de las 18 hs. “En Río Negro es impresionante la cantidad de movilizaciones que van a haber. En Cipolletti concentramos en Av. Alem y Kennedy pero tenés también en Valcheta, Viedma, Villa Regina, San Antonio Oeste, Fernández Oro, Chichinales y un montón de localidades más. Vamos a salir en defensa de las dos vidas y en contra de una ley que consideramos criminal e inoportuna“, sentenció. El listado de ciudades y horarios previstos se puede repasar en la página de Facebook de Unidad Provida Neuquén – Alto Valle.-