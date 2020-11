DESDE UNTER ROCA ASEGURAN QUE LAS ESCUELAS NECESITAN MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

La secretaria adjunta de UNTER Roca habló con La Carretera luego de emitir un comunicado donde exponen la situación grave que viven algunas escuelas de la ciudad. Se exige inversión en logística de seguridad y mantenimiento de las estructuras ya existentes.

Por esta situación, desde el gremio responsabilizan al estado rionegrino. En el texto que enumeran la situación de escuelas que fueron vandalizadas en reiteradas oportunidades aprovechando este parate por la cuarentena del Covid-19. En algunos casos se puede contabilizar más de 5 ataques.

“En uno de los casos sucedió que directamente se hicieron un churrasco adentro de la escuela. No alcanza con que una alarma suene si no está monitoreada y si no se acude rápidamente a ver qué pasa”. explicó Altamirano. Además, en la entrevista explicó que hoy por hoy es imposible volver a clases por el estado deplorable de las instalaciones escolares en general.

El texto se denomina “Vandalismo vs inversión” y está a continuación.