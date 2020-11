“LO QUE ME DIO COMO JUGADOR DE FÚTBOL, ESTOY SEGURO NADIE ME LO VA A DAR”

El legendario jugador de futbol Juan Enrique Strack, en diálogo con La Carretera, nos expresó su pesar y contó su experiencia cuando enfrentó a Diego Armando Maradona.

Consultado por aquel histórico 8 de abril de 1977 cuando la Selección Argentina visitó La Visera para enfrentar a Cipolletti, Strack expresó sus recuerdos de ese match. “Lo teníamos bien 1-1, controlado, entró Maradona, no sabíamos quién era y en una jugada cerca del túnel la agarró, gambeteó a tres y golazo. Jugó 20 minutos” dijo.

Al momento de hablar sobre la personalidad del 10, el Ruso resalta “él decía lo que pensaba y era muy claro en sus expresiones y su manera de ver la vida, decir lo que se siente hoy en día es bastante complicado”.

El ex jugador nos expresó su pesar y como se enteró de la noticia, “No lo podía creer, estaba con uno de mis hijos y me dice, papi, papi, fíjate la noticia, no lo podía creer… nos quedamos juntos los dos y nos largamos a llorar” explicó.

En la entrevista, Strack también nos dejó su sensación del Maradona jugador, del crack. “Yo me acuerdo todo lo que me dio como jugador de fútbol, estoy seguro nadie me lo va a dar, yo lo disfruté mucho, va a ser muy difícil que alguien lo pueda igualar, no creo, yo no lo voy a ver, tengo 70 años”, culminó Juan Enrique Strack.