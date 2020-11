UNA CARAVANA PARA QUE VEAN A LA “PROMOCIÓN INVISIBLE”

Este sábado, salieron a la calle alumnos y padres de la Escuela 313 de Cipolletti. Organizaron una caravana de autos para despedir el 2020. Los egresados de séptimo grado estaban con angustia por no poder cerrar juntos la formación primaria. No hubo clases presenciales, viaje, mural o colación. Por eso, se unieron en una hilera de autos que recorrió la ciudad. En La Carretera, Gabriela Migani, mamá de una alumna, explicó la necesidad de contar con una ceremonia de despedida.

“Los chicos estaban muy tristes, los escuchábamos decir que eran los egresados que no se vieron, la promoción que no existió. Decían que era una promo invisible, porque no tuvieron nada. No compartieron, no tuvieron clase, no hubo fiesta ni colación. Por eso dicen que son invisibles”, explicó Gabriela, mamá de Constanza. “Pensamos esta idea para hacerlos visibles en la ciudad, para que sepan que están y que han sufrido esta pandemia como nadie. Esperaban llegar a 7° para festejar y no tuvieron nada”, agregó la cipoleña. Rápidamente, los padres y madres se organizaron para brindarles un evento cuidado de cierre.

“Los notábamos tristes, hubo una despedida virtual nada más. Salió lo de la caravana para que puedan desahogarse. Si los hubieras visto, con la alegría que venían. Con sus autos decorados, globos, carteles, con su barbijo… se saludaron con puño o codo, muy sabios”, relató la mamá. “Es cerrar una etapa, 7° es cerrar ese ciclo, la niñez. Los chicos sufrieron la pandemia, se les pasó el año y nadie los vio. No van a tener viaje de egresados, fiesta que no va a haber, mural que no van a hacer. No hubo nada para ellos, eso les dolía“, comentó Gabriela.

Los alumnos de esta escuela decidieron reemplazar el mural por candados en las rejas del colegio. Como no pudieron dejar su expresión en las paredes, como es tradición, iniciaron una nueva costumbre. “Cerraron la etapa simbólicamente con un candado. Para que cuando otros chicos vean esos candados, sepan que fue la Promo 20 que no se dejó vencer por el Covid”, dijo Gabriela. Algunos estudiantes sueñan con regresar en unos años, en un reencuentro, para ver sus candados y recordar esta etapa de educación primaria.