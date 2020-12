EN UN AÑO, CIPOLLETTI REGISTRÓ 190 ABORTOS NO PUNIBLES

En la provincia rige hace años la ley de aborto no punible. Esta normativa provee asistencia sanitaria a mujeres que fueron víctimas de una violación. También considera los casos donde el embarazo pone en riesgo de muerte a la mujer. El Hospital de Cipolletti cuenta con un Comité de Sexualidad y Salud Reproductiva. Este espacio registró 190 abortos no punibles en un año. En La Carretera, Analía Calvo explicó cómo trabajan para garantizar que se cumpla la ley.

“Es un derecho que se garantiza, Río Negro tiene la ley provincial 4796, sancionada en 2012 y reglamentada en 2016. Esa ley dice que el aborto es legal cuando es producto de una violación o cuando peligra la vida o la salud integral de la mujer. No se requiere denuncia por violación, el aborto no es una cuestión judicial sino de salud pública“, explicó Calvo. Además, enfatizó que el personal sanitario es responsable de garantizar el ejercicio de esta ley. “No obstruir el derecho a esa interrupción del embarazo. Puede ser sancionado”, agregó.

En Cipolletti se atienden casos de aborto en los centros de atención primaria, de forma ambulatoria. Son atendidas por médicos, se le da medicación gratuitamente y llevan un registro de la práctica. “Entre agosto de 2019 y agosto de 2020 hubo 190 casos. Las edades son entre 22 y 30 años, lo menciono para erradicar esa noción de que lo hacen las adolescentes”, afirmó Calvo. Por otro lado, señaló que la pandemia no frenó el acceso a esta interrupción voluntaria del embarazo. En el nosocomio continuaron entregando métodos anticonceptivos y promoviendo la aplicación de la ley provincial de aborto no punible. “Es un derecho esencial, una necesidad, se garantizó la práctica”, indicó.

“Estos números coinciden con datos nacionales y de socorristas. El registro significa que no se hace en forma clandestina. Por eso es importante la aprobación de la ley de aborto legal, para que tenga un marco jurídico de seguridad, para que sea atendida y acompañada como corresponde“, aseguró la trabajadora social. “Nadie puede obstruir el derecho, si hay objeción de conciencia, verán donde pero se le debe garantizar el derecho, su elección, desde el ámbito de salud. No se requiere la denuncia para acceder al aborto”, sentenció.