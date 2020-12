CIPOLLETTI HABILITARÁ LAS PILETAS MUNICIPALES CON TURNOS PREVIOS

El Municipio de Cipolletti habilitará el predio municipal de la Isla Jordán. Las familias locales podrán usar las piletas pero deberá anotarse previamente. Se implementó un sistema de turnos semanales para controlar el acceso. Los anotados podrán disfrutar del agua, bajo medidas sanitarias. Deberán permanecer en ‘burbujas’ por familia y el cupo de personas será limitado. En La Carretera, la Secretaría de Actividad Física – Liliana Artola – explicó los requisitos para usar las piletas.

“Este sábado 19 estaríamos haciendo la apertura oficial del predio. Con protocolos. Ya abrimos una inscripción en la página del municipio, hay una ficha de inscripción y la gente se puede anotar como grupo familiar o grupo de amigos. El cupo va a estar limitado“, expresó Artola. Deberán solicitar permiso para asistir durante una semana al espacio de la Isla Jordán. “Preparamos burbujas donde cada familia debe estar, separados de las demás familias o grupos de amigos”, indicó la funcionaria. Las piletas funcionarán de martes a domingo de 14 a 20 hs.

Por la pandemia, el predio no estará habilitado a vecinos de otras localidades. Se le dio prioridad a los cipoleños, por la necesidad de recortar el cupo de bañistas. “El año pasado tuvimos un récord de 4.000 personas. Este año recibiremos 400”, afirmó Artola. Se reforzará la limpieza de baños y espacios comunes, habrá que respetar la distancia social y los turnos se controlarán en el ingreso. “Hemos incorporado personal porque el control se hará en el portón. El que no esté inscripto no va a poder ingresar al estacionamiento. Y después se controla en zona de piletas”, informó.

La Secretaria de Actividad Física remarcó que sólo pueden anotarse los vecinos de Cipolletti. El turno por familia es para usar las piletas durante una semana completa. El turno se da por única vez, el mismo grupo o familia no podrá repetir la asistencia. “El protocolo es muy parecido a lo que se está viviendo en los comercios. Se hicieron los controles de salud pública para poder habilitar. Se les va a colocar una pulsera para reconocer a quienes concurren durante cada semana”, sentenció. Cada familia deberá ir con barbijos y llevar alcohol en gel o elementos de sanitización.