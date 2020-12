RIO NEGRO PARTICIPARÁ DEL ACTO POR EL DÍA DEL CAMIONERO

En este 15 de Diciembre, la Federación de Camioneros tendrá una ceremonia especial. Por la pandemia, el encuentro con dirigentes y choferes se realizará en formato virtual. Están invitadas las delegaciones sindicales de todo el país. También se espera la participación del presidente Alberto Fernández. En La Carretera, Rubén Belich adelantó parte del acto nacional. El Secretario General de Camioneros Río Negro confirmó además el pago de un bono especial de fin de año.

“Fuimos esenciales durante esta pandemia, estamos como todos, con incertidumbre y malestar. Tristeza porque hemos tenido un año muy duro, se hizo un gran esfuerzo en la pandemia. No escapamos a esa realidad. Esta pandemia nos reventó a todos pero acá estamos, sin bajar los brazos, tirando para adelante“, expresó Belich. Las condiciones sanitarias desalentaron los festejos típicos del sindicato rionegrino. Hoy solamente se hará una ceremonia virtual vía Zoom, con dirigentes de todo el país. “Ya estamos preparando todo, no es un encuentro sino un congreso de fin de año”, anunció.

Durante la reunión nacional, los dirigentes de la Federación estarán acompañados por el presidente Alberto Fernández. “Va a estar en el cierre. Río Negro tiene 10 – 15 minutos para exponer y tener una charla mano a mano con el presidente. Moyano es así, abre las puertas para todo el país”, sostuvo Belich. “Es mostrar lo que se tiene, el potencial de Camioneros en todo el país. Estamos contentos porque salió el bono de 25 mil pesos, para todos los afiliados”, agregó. El beneficio alcanza a todos los trabajadores bajo el convenio colectivo y se abonará en 4 cuotas, desde febrero.

“Nuestro gremio se conforma de muchas actividades, la rama es extensa y eso nos permite un panorama distinto. La preocupación es la salud. Las esperanzas están abiertas, se remarcó mucho el respeto a los convenios colectivos, no sólo de Camioneros. Tenemos expectativas pero creo que hasta febrero no va a arrancar nada fuerte. Creo que hay que tener esperanza, no bajar los brazos. Estamos confiados en la fuerza de Camioneros”, dijo Belich. “Como siempre mi mensaje es que confíen, estamos siempre al pie del cañón con la Comisión, los delegados, todos con vocación para salir adelante”, sentenció.