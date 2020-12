ENTRENAN PARA MEJORAR LOS RESCATES EN EL PARQUE NACIONAL LANIN

El Parque Nacional ya recibe visitantes que disfrutan de sus senderos, campings y travesías. Luego de varios meses sin actividad, el equipo decidió ponerse a prueba con un simulacro de rescate. No sólo repasaron procedimientos básicos, sino que revisaron los protocolos creados por la pandemia. En La Carretera, Alejo Salamanca resumió la jornada de trabajo. El Jefe de Incendios, Comunicaciones y Emergencias señaló qué se puede hacer en el área y cuáles son los cuidados necesarios para disfrutar sin problemas.

“El simulacro es parte de una planificación que hacemos todos los años, por la pandemia estuvo bastante demorado todo lo que es el entrenamiento para la brigada de incendios. Nos ha costado juntar a la gente para trabajar tranquilos. Hicimos convenios con bomberos y salud y pudimos hacer este simulacro, rescatar a una persona respetando todos los protocolos del parque, ante una situación así”, explicó Salamanca. “Salió bien, dentro de lo previsto, sabíamos que íbamos a tener algunos errores por la falta de entrenamiento pero fue solucionable. Estamos armando nuevos simulacros para entrenar al personal”, agregó.

Del simulacro participaron 13 personas del Parque Nacional junto a Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes y la Unidad de Rescate Canino. Estuvo presente el binomio conformado por Andrés Rodríguez y su can Malik. El operativo se realizó en la zona del Cerro Curruhuinca. El ejercicio era buscar dos personas desaparecidas en la senda de ascenso. En 50 minutos, el animal logró marcar el lugar donde estaban. La mujer refería tener un esguince, por lo que se activó una cuadrilla para inmovilizarla y llevarla hasta la ambulancia.

La temporada alta comenzó en diciembre y los guardaparques también están atentos por el riesgo de incendios. “Ahora trabajamos para el verano, que viene mucha gente y tenemos que estar para cualquier imprevisto. Pueden pasar miles de cosas, el mantenimiento de los senderos no se ha podido hacer por la pandemia y hay árboles caídos, desmoronamiento de terreno, eso puede generar que se desorienten. Están habilitados los ascensos al volcán, hay senderos por todos lados pero sin señal de celular“, advirtió Salamanca. El Jefe del ICE remarcó no emprender un trekking sin dar aviso en Turismo o Guardaparques. “Te podés registrar para una caminata y te van a dar todas las recomendaciones. Todo depende a la zona donde vayas. Sólo hacer fuego en lugares habilitados y apagar muy bien con agua, no taparlo con tierra”, recordó.