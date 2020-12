DONATO ENFRENTA UNA NUEVA CIRUGÍA Y NECESITA EL APOYO DE LA COMUNIDAD

Donato nació en abril en Cipolletti y fue diagnosticado con laringomalasia, una malformación congénita que se produce en la zona de la laringe. En septiembre fue trasladado a Córdoba en un avión sanitario. Sus padres lo acompañan en el tratamiento pero tienen problemas para mantenerse económicamente. Por eso, apelan nuevamente a la solidaridad de la gente del valle. Están reuniendo premios para una rifa que les permita recaudar fondos. Hablamos con Paola García, mamá del bebé cipoleño, para conocer la historia de sus primeros meses de vida.

“Nació de 7 meses con síndrome de down y estuvo 2 meses en terapia. La situación se empezó a agravar y tuvimos que ir de urgencia a Córdoba. Contamos las horas porque se moría. Estuvo 3 meses allá, le realizaron 4 cirugías en la garganta y creímos que iba a ser suficiente. En una intervención más se dieron cuenta de que colapsa el músculo de la laringe”, resumió su mamá. Ahora programan un nuevo viaje para entrar a quirófano. La principal dificultad es solventar los gastos familiares.

Ambos eran comerciantes y fueron golpeados por la pandemia. A pesar de la solidaridad de sus conocidos, acumulan deudas y el negocio no repunta. “Ahora pudimos reabrir pero las ventas son malas. Fuimos juntando plata, la gente es de buen corazón y nos ayuda. Sabemos cuándo vamos pero no cuándo volvemos. Siempre que siga traqueotomizado, va a ser un paciente de alto riesgo”, sostuvo. La cobertura del bebé también presenta trabas y los trámites generan otra situación estresante. “Nos mandan la mitad de los insumos. Estamos en internación domiciliaria y gracias a Dios me enseñaron cómo asistir a mi hijo así que hago yo de enfermera“, confesó Paola.

Unos amigos colaboran con la campaña para ayudar a la familia. Han conseguido donaciones y objetos únicos como la raqueta firmada por la tenista Claudia Casabianca y una casaca de Ronaldhino que gestionaron desde Italia. Quizás el astro xeneize Juan Román Riquelme también envíe algún elemento para sortear. “Una vez que tengamos los premios, van a hacer los bonos contribución para sortear el 28 de Abril, el día del cumpleaños de Donato”, anticipó la mamá. Para hacer aportes, han dejado sus datos bancarios para recibir donaciones.