EN EL REGISTRO CIVIL DE ALLEN HAY DOS PERSONAS PARA ATENDER A 45 MIL HABITANTES

Esta semana, la oficina de Allen tuvo problemas para atender al público. El personal está en retención de servicios pero realiza trámites de urgencia. Tuvieron que cerrar sus puertas por falta de limpieza. Una vez cumplida la desinfección, retomaron las actividades. Los días de atención restringida generaron reclamos de los vecinos de Allen. Esta mañana, la titular del Registro Civil – Claudia Rotella – explicó la situación interna. Aclaró que están realizando las uniones civiles y gestiones de primera necesidad.

Según aclaró Rotella, la medida de fuerza responde a un reclamo en toda la provincia. Están pidiendo mejoras salariales y visibilizando la falta de personal para una mejor atención. “Ayer miércoles se realizaron los matrimonios que debían hacerse, hubo uniones y trámites urgentes. El personal está de retención por el tema de los sueldos pero los trámites urgentes se siguen realizando“, explicó. “Lo que pasó es que la semana pasada nos quedamos sin personal de limpieza y hasta que no se hizo la desinfección, por ese motivo, estuvo cerrado. Lunes y martes no se ingresaba al local”, remarcó.

El problema salió a la luz con la historia de una pareja que manifestó que no podría casarse en la oficina de Allen. No lograron entregar la documentación a tiempo y se comunicaron con Viedma, que finalmente decidió derivarlos a la delegación de Fernández Oro. “El martes, una de las chicas de nuestra oficina, les dijo que vinieran el miércoles a dejar la documentación y casarse a las 10.30 cuando esté en condiciones la oficina. Ellos no quisieron y se fueron a Fernández Oro. Fue por las condiciones de higiene, nunca se les dijo que no se los iba a casar“, sentenció Rotella.

Sobre el reclamo de los trabajadores, Rotella indicó que hace tiempo están pidiendo mejoras salariales. Con la pandemia se profundizaron las dificultades en las delegaciones. Sólo 3 personas integran el equipo y una de ellas está de licencia. “Desde siempre hubo problemas de personal. Personal que desde marzo no se reintegró, nosotros seguimos trabajando a puertas cerradas porque se considera servicio esencial. Somos dos en este momento y comenzamos la época de vacaciones, que es un derecho”, dijo. “Estamos aguardando, ha sido un año muy especial. No hay personal y se agravó porque Allen creció muchísimo, hay una sola delegación y somos 2 para atender“, remarcó Rotella. “Imaginate cómo es para dar respuesta a 45 mil habitantes. Es terrible”, expresó.