BÚSQUEDA DE IDENTIDAD: INTENTAN UBICAR A SUS FAMILIARES ALLENSES

Ivanna Ceramella vive en Monte Grande y está buscando a sus parientes en Río Negro. Su madre, Elsa Solís, dejó Allen cuando era una niña y nunca volvió. Ivanna asegura que dejó atrás a un hermano, a su padre y a sus abuelos. Intenta ubicar a familiares de Luis Gumersindo Solís. En La Carretera, Ivanna expresó que la única motivación es reconstruir sus lazos afectivos. Quiere que su madre se reencuentre con parte de su familia, después de 60 años.

Según contó Ivanna, Elsa fue llevada a Buenos Aires junto a dos hermanas cuando tenía apenas 6 años. Terminó en un hogar y perdió el rastro de sus raíces patagónicas. El único documento que tiene es una partida de nacimiento donde se menciona a su abuela y a su padre. “Es la historia de mi mamá, la parte materna de la familia de ella. Es triste, porque ella se vino en 1957, la madre las dejó y estuvo en un colegio hasta los 15 años. No volvió nunca más. Hoy sigo en la búsqueda. Ella es hija de Luis Gumersido Solís y la reconoce en el acta su abuela, Uberlinda Fernández“, detalló Ivanna. Estima que la familia vivía en zona ribereña de Allen, por los recuerdos que aun conserva su madre.

“Creo que lo que pasó es que mi abuelo era muy joven, tenía 25 años, por ende pudo haber tenido más hijos. Debe haber más familia, que quizás no sepan esta historia. Por eso me debe costar encontrarlos”, expresó Ivanna. “No busco nada más que mi familia materna, que mi mamá se pueda encontrar con sus raíces después de tanto tiempo y de una vida tan dura que vivió. Es todo lo que buscamos: el calor de una familia que no tenemos“, aclaró. Aseguró que no persiguen herencia ni quieren reclamarles nada, sólo poder reconstruir su identidad personal. Ivanna tiene 2 hermanas más y se criaron solas con Elsa. Iniciaron esta búsqueda en redes sociales, sin contarle a su madre. No quieren que se ilusione y sufra si no logran ubicarlos.

“Algo tiene que haber. Esto le cambiaría la vida a ella y a nosotras también. Es una necesidad”, confesó Ivanna. “Agradezco la ayuda, no tengan miedo de contactarme. Indaguen en su historia y hagan hincapié en mi abuelo, que debe haber sido base de una familia: Luis Gumersindo Solís. Con ese nombre, algo tiene que salir. Agradezco que me ayuden”, sentenció. Gracias a Facebook, la historia se desparramó con rapidez. Confía en que pronto, una de las tantas pistas, la lleve a estar cerca de su familia allense.