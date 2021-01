ALLEN CELEBRARÁ LA PRODUCCIÓN DE PERAS

El municipio confirmó que habrá actividades para homenajear a los productores. Será una versión reducida de la tradicional Fiesta Nacional de la Pera. En diálogo con La Carretera, la intendente Liliana Martín aseguró que respetarán todas las normas sanitarias. No será una fiesta masiva y tampoco se hará en el predio de Camioneros Río Negro. Martín adelantó que el lunes harán el lanzamiento del evento.

“Nos definimos como un municipio frutícola, el verde es nuestra riqueza permanente y para nosotros la cosecha es motivo de celebración. La Fiesta Nacional de la Pera no puede dejar de celebrarse pero va a ser en el marco de todos los cuidados pertinentes“, explicó Martín. La modalidad será totalmente diferente a la fiesta multitudinaria que conocemos. “No va a ser en el predio y además va a tener un perfil de mucha responsabilidad, distanciamiento, desinfecciones. Va a ser muy pequeña, muy local, muy acotada”, anticipó.

“Será una actividad muy cuidada como las que hemos tenido desde octubre en adelante. Hemos hecho muchas en el espacio público, con responsabilidad. Ruego que entiendan que la austeridad tiene que ver con estos cuidados”, expresó la jefa comunal. Martín señaló que no se contratarán artistas nacionales sino que es más un homenaje a la producción. “Le estamos dando mayor relevancia al acto protocolar. Tenga confianza en que somos cuidadosos”, remarcó.

La intendente salió a aclarar algunas versiones que se difundieron en redes sociales. Al anunciar una Fiesta de la Pera en plena pandemia, muchos vecinos criticaron la decisión y apuntaron a que no es el momento de reuniones populares masivas. Martín indicó que recibió fuertes cuestionamientos antes de contar en detalle la propuesta. “No estamos soportando esperar la información. Estamos acostumbrados a generar prejuicios, opinar con preconceptos que tenemos”, analizó. “Anticipamos la opinión a lo que acontece. No preguntan, no esperan y el miedo nos hace presumir que se va a correr riesgo. Hemos sido cuidados todo el año”, sentenció.