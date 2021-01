RASINI: “ESTÁN PREOCUPADOS POR LA BILLETERA DE LOS EMPRESARIOS Y SE OLVIDAN DE LOS TRABAJADORES”

La Seccional Bariloche de UTHGRA confirmó que desde hoy estarán en la ruta. Desde esta mañana, se manifiestan en la zona del aeropuerto y también cortarán el puente del río Limay. La medida de fuerza responde al malestar de los trabajadores temporarios de verano. El secretario general, Nelson Rasini, expresó que los empresarios han tenido subsidios y beneficios. Sin embargo, no quieren garantizar el empleo ni discutir mejoras salariales. En La Carretera, Rasini pidió que el gobierno acompañe a los trabajadores gastronómicos.

“Nosotros tenemos dos realidades preocupantes. Necesitamos la reactivación, necesitamos trabajar con los cuidados y los protocolos, pero los empresarios poco hacen por los gastronómicos. Los más castigados hemos sido los trabajadores que no hemos sido escuchados”, dijo Rasini. “La incertidumbre la tienen los trabajadores temporarios de verano y los trabajadores efectivos permanentes. No sabemos cómo vamos a terminar“, agregó.

El dirigente de UTHGRA recordó que hace más de un año que no hay aumento salarial, a pesar de que los empresarios recibieron asistencia del estado. “El sector estuvo muy bien acompañado. No están tributando cargas, no hacen aportes. Han recibido créditos blandos, han recibido ayuda no reintegrable. Ayer me comuniqué con la gobernadora y me dijo que ella no podía solucionar nada. Me extraña, es la autoridad de la provincia. Están más preocupados por la billetera de los empresarios, ver a qué hora cierran o no cierran y se olvidan de los trabajadores”, sostuvo Rasini.

En La Carretera, el titular del gremio confirmó las medidas de fuerza que anunciaron el viernes. Desde esta mañana están en la ruta para entregar panfletos e informar a la gente sobre la demanda del sector. “Han sido muy mezquinos los empleadores con los trabajadores. Todos hacen oídos sordos así que lamentablemente, una vez más, iremos a la ruta. Veremos por cuántos días”, expresó. Señaló que el malestar crece por “el silencio de los gobernantes y del Ministerio de Trabajo”.-