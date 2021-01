ALLEN PUSO EN PAUSA EL TRATAMIENTO DEL NUEVO CÓDIGO TRIBUTARIO

El presidente del Concejo Deliberante de Allen – Mauricio Morales – explicó qué pasó en la sesión del viernes. Todo el bloque de JSRN no se presentó en el recinto. No hubo quórum para comenzar a tratar la nueva ordenanza fiscal y el código tributario municipal. Morales señaló que no tuvieron tiempo de analizar a fondo el documento. El proyecto fue elevado por el poder ejecutivo y se solicitaba pronto tratamiento.

“La convocatoria fue realizada desde el Ejecutivo, tratamos de estudiar el tema, de subsanar nuestras necesidades para aportar nuestro granito de arena y nos encontramos sin asesora contable, no pudimos recibir dictamen de ella y consideramos que nuestro trabajo no alcanzaba para presentarnos a tratar el tema”, resumió Morales. “Le explicamos a la intendente la decisión que habíamos tomado. Decidimos no acompañar esta convocatoria extraordinaria, el tema necesita más análisis, mayor trabajo. Fue consensuado, definimos no darle tratamiento“, sentenció.

El clima previo era tenso porque los comerciantes convocaron a una caravana y llegaron al edificio parlamentario a manifestar su descontento con la normativa. Durante la semana habían expresado que las tasas aumentarían en forma desmesurada. “Dijimos que hay que seguir trabajándolo, hay que escuchar a las partes interesadas y que van a ser afectadas por este código”, adelantó el presidente del Concejo. “Necesitamos más tiempo para estudiar el tema porque es algo muy técnico, está muy elaborado, es un trabajo muy serio y debemos darle un análisis exhaustivo. No nos encontramos en esa situación el viernes y por eso no aceptamos la convocatoria”, explicó.

Morales señaló que no se frustró el proyecto sino que los ediles solicitaron tiempo para realizar aportes al código. “Fue hablado, fue consensuado. Necesitamos entenderlo para poder explicarlo con claridad ante los vecinos”, enfatizó Morales. Descartó que esto genere roces con Liliana Martín. La intendente habría comprendido la necesidad de un nuevo informe contable y dejar abierta la posibilidad de enriquecer la propuesta.