‘IMPUESTAZO’ EN RÍO NEGRO: “NUNCA IMAGINAMOS SEMEJANTE AUMENTO”

En estos días, los vecinos comenzaron a recibir sus boletas de pago. Notaron que hubo un importante aumento en impuestos inmobiliarios y del automotor. En Facebook se creó un grupo para canalizar los reclamos. Se llama “No al impuestazo en Río Negro” y ya suma 6 mil miembros. El referente de estos usuarios, Alejandro Pellegrini, señaló que se asesoró para juntar firmas y elevar un petitorio. Quieren que el gobierno revea la medida.

“Estoy registrado, recibí la boleta y me vino un 100% de aumento. Pensé que me había quedado alguna patente sin pagar y no, no debía nada. Me había aumentado el 100% el valor de la patente del vehículo. Me agarré un enojo y armé el grupo, que pasó a viralizarse. Por el rechazo a este aumento indiscriminado, que es tremendo”, dijo Pellegrini. “Se está haciendo una gran catarsis en el grupo, algunos tienen aumentos del 120%. Estoy armando un petitorio para subir a la plataforma”, adelantó.

Como creador del espacio, Pellegrini se propuso no promover marchas ni protestas. Considera que primero se debe recurrir a otros recursos. Armará un petitorio para reunir firmas y elevar un mensaje oficial a las autoridades provinciales. “Vamos por los pasos legales, tranquilos. Quiero creer que esto es un error, que no imaginaron que iba a ser tan grande el aumento, tanto el rechazo de la gente. Si persisten en el error, es malo. Creo que van a echarse para atrás porque la gente está muy sensible“, expresó.

Muchos contribuyentes del grupo quieren pagar y estar al día, pero no pueden afrontar las cifras actualizadas. “Sabíamos que iba a haber un aumento pero nunca imaginamos semejante aumento. Calculábamos un 20% o 25%, pero nunca un 100% o 120%”, explicó. “La gente entendió que este no es un grupo político sino que somos trabajadores y estamos preocupados por esta situación. Están enojados por el impuesto automotor y el inmobiliario. Mucha gente quiere firmar el petitorio“, sentenció Pellegrini.

