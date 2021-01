GOBIERNO DE RÍO NEGRO CONFIRMÓ Y JUSTIFICÓ LA SUBA DE IMPUESTOS

El titular de la Agencia de Recaudación Tributaria fundamentó la suba de los impuestos inmobiliarios y de automotores “en la devaluación sufrida en el último año”. Para las valuaciones fiscales, en el caso de las patentes, se toma la información que publica la Asociación de Concesionarios de Automóviles (ACARA) que utiliza un promedio de las ventas y el valor promedio de los autos, explicó.

Leandro Sferco reconoció que el aumento es importante pero afirmó que “la provincia no es la que determina el monto de la base imponible, lo hace AFIP en función de las variables de ACARA, según lo pactado con los gobernadores y el gobierno nacional en el último consenso fiscal. Preveíamos que la suba sería importante porque algunos vehículos hoy valen el doble del valor de venta del año 2019”.

En cuanto al impuesto inmobiliario “está ligado al valor de los inmuebles pero principalmente los aumentos se han dado por las mejoras no declaradas por los contribuyentes. Hoy no se están aplicando multas por las construcciones no declaradas pero se actualizaron los valores como la nueva base imponible”, afirmó el funcionario.

El gobierno de Río Negro anunció que mantendrá las bonificaciones de hasta el 40 % para el pago anual de los impuestos, incorporando a los contribuyentes que tengan deuda regularizada.