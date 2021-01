REFUERZAN CAMPAÑA DE PREVENCIÓN PARA EVITAR INCENDIOS ANTE LAS ALTAS TEMPERATURAS

Protección civil de Río Negro comenzó una campaña de prevención de incendios ante la ola de calor que afecta a toda la Norpatagonia. El titular de la cartera, Adrián Iribarren, dialogó con La Carretera y pidió máxima precaución.

“La AIC y el Servicio Meteorológico Nacional nos alertan sobre estas condiciones climáticas. Son muchos los recaudos que hay que tener, por un lado, para la salud para las personas y por el otro para evitar los incendios de campo. Sabemos que las altas temperaturas, la baja humedad y los fuertes vientos hacen que aumente exponencialmente la posibilidad de incendios”, aseguró Iribarren.

El referente de protección civil sostuvo que por la cantidad de turistas en tránsito por rutas de la provincia, se reforzó la campaña de prevención. “Está comprobado que más del 80 % de los incendios forestales de campos y chacras son causados por la negligencia de las personas. No hay que hacer fuego en lugares no autorizados”.

En el caso de hacer fuego se recomienda enfriar la fogata con agua y no utilizar otros elementos para tapar el fuego, como piedras, arena o tierra. Esta práctica es frecuente pero no logra apagar las brasas. Por otra parte, recomiendan no detenerse en la banquina en horas de mucho calor. El impacto de los rayos del sol en el caño de escape de los autos puede provocar fugas que luego pueden derivar en incendio de pastizales.