UN DEPORTISTA CIEGO CORRIÓ POR TERCERA VEZ LA REGATA DEL RÍO NEGRO

El neuquino Daniel Saez representó al club El Biguá y compartió el desafío con Jorge Solana. Completó cada una de las etapas y celebró el desafío cumplido. Daniel se quedó ciego hace 22 años y encontró en el deporte un espacio de libertad. No sólo realiza canotaje, también se anima a maratones de montaña, carreras de ciclismo, esquí y pruebas combinadas. En La Carretera, Daniel Saez motivó a otras personas a practicar actividad física. Contó sus sensaciones en la Regata Internacional del Río Negro.

“Este año fue muy dura, en mi caso, porque no pude hacer una buena preparación física en el gimnasio. Por el tema de no ver, yo siempre necesito estar con alguien cerca para que me vaya asistiendo y me acompañe en los aparatos. Por los protocolos, no pude hacerlo”, confesó Daniel. La dureza del río se sintió en cada palada. “La Regata es un logro personal enorme, años atrás ni lo hubiera imaginado. Aprendí a remar de adulto y practico canotaje como aficionado. La exigencia para mi es tremenda, desde lo físico, lo técnico… y las largadas son muy estresantes, adrenalina a full, son muy intensas”, aseguró. “Siento el desgaste pero de repente me cae la ficha en el río y digo ‘Gracias Dios por darme la oportunidad de estar acá‘, me relajo y remo, hay que dejar el mejor esfuerzo”, afirmó.

Con 44 años, Daniel pasó la mitad de su vida sin poder ver. Cuando quedó ciego, se desanimó y le llevó tiempo volver a encontrar motivación y nuevas experiencias. “Los primeros años fueron muy duros, no estaba preparado, fue algo repentino, muy brusco. El accidente me quitó la vista rápidamente y tuve que adaptarme a una nueva forma de vida. Empecé a realizar deportes de grande, prácticamente hace 6 años atrás. Estuve muy sedentario y en un momento dije que no estaba bueno. Eso me llevó a tener continuidad, bici, correr, canotaje”, comentó. Daniel remarcó el rol de los guías, que acompañan en cada carrera y los impulsan a seguir adelante. “Los tetratlones, carreras de 42 kms de montaña, la regata que es tremenda, son los desafíos más importantes que he realizado”, expresó.

En La Carretera, Daniel se interesó en romper las barreras del ‘No puedo’. Contó que durante mucho tiempo le dijeron que había actividades que no podría hacer. Sin embargo, no se quedó con esa opinión y buscó la manera de explorar todo tipo de terrenos. “Muchos me decían que era muy difícil remar en un bote doble, cómo vas a esquiar si no podés ir atado…. muchas veces te dicen que no se puede. Pero es por desconocimiento. Mi objetivo es difundir que hay un montón de cosas que se pueden hacer y pueden salir cosas muy lindas. Uno le puede ir buscando la vuelta“, sentenció.

Para conocerlo mejor podés segurilo en Facebook en su fan page “Daniel Saez deportista ciego” o mirar todo lo que hace en su canal de YouTube.