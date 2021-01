UNA FAMILIA DENUNCIÓ EL SECUESTRO DE SU HIJA PERO LA MENOR LO NEGÓ Y SIGUE DESAPARECIDA

Una familia de Jacobacci denunció que su hija de 16 años fue secuestrada en Roca. Reina Traico lleva una semana ausente y sus padres sostienen que alguien la tiene retenida. Se inició una investigación del caso pero la voz de la menor atenta contra la versión familiar. En redes sociales apareció un video de Reina donde dice que no hubo un secuestro y menciona a la ‘ley gitana’. En La Carretera, Ana María – madre de la joven – pidió que la comunidad ayude a localizarla.

“Son 7 días que mi hija no aparece. Estoy tirando lineas en toda la Argentina, en todos los medios, todo el pueblo de Jacobacci me apoya porque todos la conocen”, dijo Ana María. La familia se movilizó a Roca por un negocio y la menor dejó la casa donde estaban, mientras todos dormían. La madre asegura que en las cámaras de seguridad se la ve subir a un vehículo y que hubo forcejeo. Sin embargo, en las últimas horas Reina grabó un breve video. Allí afirma que no está secuestrada y agradece la preocupación de la comunidad. (Ver Video)

“Estoy viendo las películas que rescatan a sus hijas, que hacen lo posible, caminar por tierra y mar o bajo tierra pero que vuelva a su casa”, expresó la madre. “Reina si se hubiera ido, tenía su DNI… ¿Por qué no lo agarró? ¿O ir a una comisaría y decir que se fue? Tiene 16 años recién cumplidos. La tienen amenazada, no sé si no me la tienen drogada, no sé qué pensar. Está irreconocible mi hija. Ella era una nena de la casa, me estoy rompiendo la cabeza preguntándome qué pasó”, agregó.

Tras el video de Reina, en redes sociales creció la versión de que la menor abandonó a su familia para escapar de un matrimonio arreglado. Ana María cree que fue obligada a decir que está bien y que fue su decisión. “Pensaba en hacer cualquier locura, somos zíngaros pero vivimos en la Argentina y la ley nos tiene que apoyar. Me tienen que traer a mi hija. Mi hija puede decir lo que quiera, está amenazada. Yo soy la responsable, hasta los 18 años no tiene autoridad de nada“, enfatizó Ana María. “Quiero verla cara a cara. Es una adolescente y quiero a mi hija de vuelta”, sentenció. En sus redes sociales, la madre expresó que Reina está en Mendoza y que conoce a quienes se la llevaron.-