UN ‘MUNDO LIMPIO’ EMPIEZA POR CASA: ALLENSES JUNTARON BASURA TIRADA EN EL RÍO

La iniciativa global “Mundo Limpio” llegó a la ciudad de Allen. Daniela Langa lanzó la propuesta en redes sociales y sumó voluntarios para cuidar el medio ambiente. La joven allense propuso hacer salidas de limpieza en espacios públicos. Durante esta mañana, un primer grupo estuvo juntando basura en la zona ribereña, en el sector conocido como el Arroyón. Mañana, por la tarde, limpiarán el acceso Bilo. En La Carretera, Daniela Langa dijo que falta conciencia ambiental. Mucha gente no desecha sus residuos como se debe.

“Hoy nos juntamos con los voluntarios en la zona de El Arroyón, que yo había visto que estaba muy mal. No hay compromiso por parte de la gente y era uno de los puntos que queríamos atacar. Mañana vamos a estar abarcando el acceso Bilo, mucha gente sale a caminar y dice que está muy feo”, dijo Daniela. En los dos lugares elegidos es común la presencia de botellas, vidrios, envoltorios, latitas, papeles y otras huellas del paso de los humanos. “Falta compromiso de los dos lados, desde el municipio que podría poner tachos de basura o un container para dejar los residuos, y del público que usa el lugar, que si lo querés seguir usando hay que cuidarlo. Es llevarse lo que no pertenece a la naturaleza”, agregó.

La convocatoria local se realizó en redes sociales. Daniela encontró mucha basura en el río y disparó la idea en Facebook. “Ojalá que ahora que nos escuchan en la radio, más gente se prenda. Ahora somos 10 voluntarios y mañana esperamos unos 10 más. Mi idea es que si lo trajiste hasta acá, te cuesta lo mismo volvértelo a llevar. Lo ponés en una bolsa y lo tirás en tu casa. No pertenecen al río”, indicó. “Falta educación y concientización en la gente. Basura generamos todos los días y no desaparece de un día para el otro. ¿Adónde va a parar todo eso?”, se preguntó. Daniela también lamentó que los vecinos no elijan opciones más amigables con el ambiente, como el reciclado.

“El grupo es abierto y ahí vamos coordinando lugares y horarios. Vamos decidiendo dónde vamos a ir. La gente propone. Si buscan ‘Mundo Limpio’ van a ver lo que publicamos a nivel mundial. Hay limpiezas en casi 16 países, queremos generar conciencia y que se den cuenta que podemos movernos y hacer algo por el medio ambiente. Es responsabilidad de todos”, sentenció la allense. El grupo de Facebook se llama “Allen Limpio – Mundo Limpio” y podés solicitar el ingreso sin restricciones.