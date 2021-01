STOPIELLO SE REUNIÓ CON LA CGT Y DEFINIÓ AGENDA DE TRABAJO EN CONJUNTO

En el predio del sindicato de camioneros en Allen se realizó la reunión con agenda abierta en la que dirigentes del cuerpo de la CGT, con Rubén Belich de camioneros a la cabeza, recibieron al secretario de trabajo rionegrino Jorge Stopiello.

Entre los distintos temas que se trataron se destacó la preocupación por los movimientos autoconvocados y además la aclaración de que no se homologarán más sumas no remunerativas par ningún gremio desde ahora en adelante.

Al respecto del primer tema, el secretario de trabajo sostuvo que “preocupa que la representatividad se vea afectada. Doy el ejemplo de lo que pasó con UATRE con 600 trabajadores que no aceptaron lo que si aceptó su gremio” sostuvo. Al respecto de este punto Belich contestó “los sindicatos somos los responsables de escuchar y arreglar cada inconveniente. Sin embargo, sabemos que algunos de esos movimientos están respaldados por la política y esos dirigentes también tienen responsabilidad en lo que sucede” explicó.

En cuanto a la desaprobación de las sumas no remunerativas desde ahora el futuro. Stopiello dijo “no daremos más lugar a estas sumas en ningún acuerdo que requiera nuestra intervención. Es una información que quedó clara cuando tuvimos una reunión con Moroni y nos dijo que no nos metamos con los recursos de la seguridad social. Las provincias no podemos hacer eso” sentenció.

Finalmente, hizo un balance de lo que implicó la reunión con integrantes de CGT. “Fue una reunión muy buena y satisfactoria. De acá e llevo muchas actividades para hacer” dijo.