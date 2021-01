TRIATLÓN DE LA PERA: EL DOMINGO SE VIVIRÁ LA EDICIÓN “CUIDÁNDONOS”

Comenzó la cuenta regresiva para la clásica prueba deportiva de la Fiesta Nacional de la Pera. Este domingo desde las 9 hs se pondrá en marcha el triatlón de Allen. Incluye 800 metros de natación, 25 kms de ciclismo y 7 kms finales de atletismo. Esta semana se completó el cupo de inscripciones previsto y hoy se realizó la entrega de kits a los atletas locales. Está todo listo para una edición bajo protocolos sanitarios. El Director de Deportes, Facundo Arriagada, explicó detalles de la competencia.

“La verdad es que estamos muy contentos, la repercusión fue muy positiva, se ocuparon los cupos en una hora nada más. Eso demuestra la importancia del triatlón en la zona, por lo que decidimos sumar 50 cupos más. Pedimos más que nunca el cuidado, porque la cantidad de participantes implica una logística más compleja. Pedimos la ayuda de los participantes y de sus familias”, expresó Arriagada. Cada corredor debe firmar una declaración de Covid 19 antes de largar, por lo que se pide asistir con tiempo para no retrasar la largada.

El protocolo previsto restringe la presencia de espectadores en el circuito. “Vamos a cortar calles porque la idea es que no haya público en la llegada o la salida de natación, que son lugares donde se puede llegar a aglomerar gente. Va a colaborar tránsito y la policía, para que los autos no puedan ingresar. Solo podrán hacerlo los acreditados y la organización. El público no va a poder ingresar al predio“, sostuvo el funcionario. Las personas que quieran ver la carrera, podrán distribuirse en cualquiera de los kilómetros de la carrera.

El principal concepto es evitar la presencia masiva de gente y respetar la distancia social y sanitización de manos y objetos personales. “El vallado será sobre la margen sur del río, sus pertenencias van a estar cuidadas. El arco de llegada será a la altura del quincho del Club Arco Iris. A las 8 hs se van a cortar los accesos a la isla y a las 9 hs se larga desde El Arroyón”, explicó Arriagada. El municipio solicita acompañar el evento sin violar las normas sanitarias dispuestas.