HAY INCERTIDUMBRE EN ALLEN POR LA CARNE A PRECIOS BAJOS

Se anunció desde el gobierno nacional la implementación de los “cortes económicos”. El programa generó algunas dudas en el sector comercial. En principio se sabe que los cortes no tendrán el mismo valor que se anuncia desde el gobierno central, ya que hay que agregarles el precio del transporte. A lo que se le suma que son pocos cortes, ya que no ingresa dentro del programa la carne con hueso. Tampoco se sabe la cantidad de stock que habrá en las góndolas. En la región los descuentos podrían rondar el 30 por ciento.

Jorge Pascual, un reconocido carnicero de Allen, indicó que ese precio no llegará al consumidor que compra en la carnicería de barrio. Aseguró que “al contrario de lo que se anuncia como una gran promoción, ayer y hoy los proveedores aumentaron el valor del kilogramo de carne en unos 12 pesos”. Indicó que los supuestos cortes son sobrantes de exportación de frigoríficos grandes, envasados al vacío según supo.

“La carne con hueso que compran las carnicerías vino con aumento y que ese valor será trasladado al consumidor” explicó según su experiencia.

Pascual indicó que a las carnicerías se les vende por media res o res completa y que de ahí se sacan los cortes, por lo que es muy difícil hacer precio de un corte específico. Pascual hizo mención a que no es lo misma la carne deshuesada de animales grandes o que no sirven para exportar que la de los animales de novillo liviano que se vende en las carnicerías de barrio.

Por su parte, un reconocido supermercado de la ciudad de Allen aún no sabe si tendrá las promociones de cortes baratos. Las carnicerías del super trabajan con FRIDEVI, que es una cooperativa de productores. Esa misma cooperativa no ingresó en los convenios anteriores por lo tanto no saben hasta la próxima semana si accederán al programa.

En la ciudad el único supermercado que tendría los cortes económicos sería La Anónima. Los cortes se venderán los miércoles, sábados y domingos. Se especula que solo se podrá comprar para consumo familiar y que no se podrá comprar más de 5 kg por persona. Tampoco hay una certeza de la cantidad de stock que tendrán las góndolas a partir de la próxima semana.