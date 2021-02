CIPOLLETTI CONVOCA A LOS TALLERES CULTURALES DE VERANO

La Secretaría de Cultura abrió las inscripciones para las clases de verano. Priorizan los encuentros al aire libre y con grupos reducidos. Los interesados deberán completar una planilla y esperar a que les confirmen en qué taller podrán participar. Los listados se publicarán en las redes sociales de la secretaría. En La Carretera, la Directora de Enseñanza – Gabriela Camino – enumeró las opciones para los vecinos.

“La propuesta comienza el 15 de febrero y las inscripciones se lanzan este lunes próximo. Son propuestas en espacios abiertos, al aire libre, en las plazas de los barrios. Hay 39 talleres con diversidad de edades y de danza, música, zumba, fotografía, bien variado”, resumió la funcionaria. “Las inscripciones son vía online, con un formulario, la gente va a tener que completarlo y elegir en qué taller está interesado. Son 4 clases, una por semana. Son cupos limitados por la cuestión de cuidado y protocolo”, señaló. Por cada taller habrá entre 10 y 15 participantes.

“Hay que acotar que inscribirse no significa quedar en el taller, hay que buscarse en las listas y si están, dirigirse al taller. Si no están, es que no quedaron en el cupo. Son muchos talleres y tenemos expectativa en que se anote mucha gente. El lunes van a estar habilitados los formularios“, dijo Camino. La propuesta incluye clases de guitarra eléctrica, coro, percusión, canto, flamenco, tango, zumba, break dance, circo y también introducción a las artes visuales, en un formato virtual. También se pueden anotar en pintura, arcilla, dibujo, salsa y bachata.

Según informó Camino, la mayoría de las clases son de tarde entre las 18 y las 21 hs. “Cada escuela tiene su formulario y sus propuestas, será una semana de inscripción y el viernes publicaremos los listados”, sostuvo. La inscripción se colgará en la web municipal este lunes 8 de febrero.