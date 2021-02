MAIDA CREE QUE LA FALTA DE INVERSIÓN EN CLOACAS ES CULPA DEL FDT

El concejal de JSRN de General Roca Gustavo Maida criticó al oficialismo local por los cuestionamientos sobre el manejo del sistema de cloacas y agua a cargo de la empresa provincial ARSA.

El concejal del FDT Juan Mercado denunció en La Carretera “falta de inversiones y desidia” por parte de la empresa de agua. A esto el concejal Gustavo Maida salió a responder en el mismo medio.

Recordó que “en el año 2018 el FDT votó en contra de un proyecto de endeudamiento, con muy buenas condiciones de devolución, que tenía como objetivo el recambio completo de la planta de tratamiento de líquidos cloacales y toda la red troncal. En ese entonces los diputados del FDT, comandados por Martin Soria, se opusieron y ahora reclaman falta de inversiones”.

En La Carretera Maida acusó al gobierno municipal de promover loteos sociales “en lugares que no están habilitados ni tienen factibilidad de servicios y después salen a decir que no tienen agua. Si sumamos que Roca tiene cientos de conexiones clandestinas y trabas políticas, no hay forma que esto funcione. Sin embargo, también hizo una autocrítica y reconoció que “a veces la empresa ARSA no funciona como debería”.