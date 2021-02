VUELVE LA ACTIVIDAD A LAS ESCUELAS RIONEGRINAS

Los docentes volvieron a las aulas en Río Negro. En el marco del programa de vuelta a clases en forma presencial, ayer se presentaron los supervisores y equipos directivos y hoy es el turno de los maestros. Los cuerpos comenzarán a realizar distintas tareas para poner en funcionamiento cada una de las escuelas. Luego de aprobado el protocolo en el mes de diciembre pasado ahora se llevará a la práctica.

Desde UNTER central se dio una conferencia de prensa para dar claridad sobre su punto de vista. La rueda de prensa fue dada por Claudia Ascencio del departamento de salud y Silvana Inostroza secretaria adjunta. Aclararon que desde marzo del 2020 la premisa es el cuidado de la salud y la vida no solo de los docentes sino de toda la comunidad educativa.

Dejaron en claro la importancia de la presencialidad en las escuelas por lo que genera el vínculo social. También sostuvieron que para la vuelta a la presencialidad tienen que estar todas las condiciones dadas para una vuelta segura. Inostroza indicó que si no hay insumos de limpieza, buena ventilación y no se cumplen las condiciones médicas sanitarias, las clases en forma presencial no comenzarán.

En estos próximos días se hará un informe del estado de las escuelas, ya que desde el gobierno se está trabajando en el acondicionamiento edilicio. También hay muchas dudas con respecto a la practicidad y organización de cada establecimiento.