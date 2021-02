DOS ABUELOS SE QUEDARON SIN SUS AHORROS: FUERON VICTIMAS DEL CUENTO DEL TÍO.

Se registraron nuevas estafas en Cipolletti y Fernández Oro bajo la modalidad de “El cuento del tío”. La semana pasada, las víctimas fueron adultos mayores que terminaron perdiendo los ahorros de toda la vida. En La Carretera hablamos con Romina Ferreyra, nieta del matrimonio orense. Contó que los delincuentes andaban vigilando la casa. Esperaron que se vaya su tía y golpearon la puerta. Lograron concretar el engaño y llevarse 500 mil pesos.

“Apareció este tipo haciéndose pasar por empleado bancario. No sé cómo se enteró que había dinero o están atacando a todos los abuelos al azar. Nosotros no sabíamos que tenían tanta plata ahorrada”, afirmó. El delincuente se llevó más de 500 mil pesos. Al parecer se movilizaban en un Renault Clío gris, con vidrios polarizados y sin chapa patente. Estos fueron los datos que aportó una vecina que tiene cámaras de seguridad. Romina se mostró dolida por lo sucedido y pidió difundir la noticia para alertar a los mayores.

“El tipo le dijo que la numeración de los billetes que tenían iba a caducar, que la plata no le iba a servir más, y le propuso cambiarle los billetes. A mi abuela no sé qué le pasó, porque siempre le decimos que no le abra a nadie. Fue al dormitorio, busco el dinero y se lo dio”, relató la joven. El delincuente estaba vestido de traje y se fue caminando con el dinero. A los pocos minutos, la abuela se dio cuenta que era una estafa y salió corriendo a la calle, pero ya era tarde.

La familia realizó la denuncia, pero todavía no hay datos certeros ni pistas que conduzcan a esclarecer el hecho. Solo hay un video de las cámaras de seguridad que proporcionó una vecina. “Me parte el alma verlos así, yo sé que la plata no es todo, pero era el ahorro de su vida. Ni siquiera se quedaron con 100 pesos, es muy doloroso y que la gente hable por hablar también me duele un montón porque somos re unidos”, sostuvo. “Solo agradezco que no me los golpearon. Mi abuela hoy se daba la cabeza contra la pared, no para de decir que es su culpa”, sentenció Romina.