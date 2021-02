LOS JUBILADOS DEL IPROSS PIDEN RESPUESTAS DE LA OBRA SOCIAL

Afiliados del IPROSS iniciaron un reclamo ante el directorio. Sostienen que los adultos mayores necesitan programas especiales y mejores beneficios. Expresaron que enfrentan complicaciones para ser atendidos y no tienen buena cobertura en medicación. En La Carretera, la allense María Eugenia Abuin explicó la propuesta que elevaron al IPROSS. Remarcó que deben mejorar la comunicación con los beneficiarios, trabajar más en prevención y contener a los pacientes con patologías crónicas.

Abuin es docente jubilada y se sumó recientemente al Grupo Cautivos de Obra Social IPROSS. Presentaron una nota en enero para solicitar audiencia con el presidente, Alejandro Marenco. Quieren discutir las problemáticas específicas de los adultos mayores y que se los considere en la toma de decisiones. “Sentimos que no tenemos el respaldo de la obra social, tenemos una serie de carencias como el pago de plus para que nos atiendan los médicos, problemas para acceder a las autorizaciones… todo se ha tecnificado pero muchas personas no pueden usar redes para hacer trámites y menos las aplicaciones”, resumió la allense.

El grupo quiere que Marenco escuche sus reclamos. “Hay tres temas principales, el primero es un plan de prevención integral de salud porque no hay nada de prevención y es necesario para llegar a esta edad con buena salud. En segundo término, queremos un plan de atención diferencial para que sea accesible el pedido de autorizaciones, que no tengamos que hacer cola o perder la mañana o que nos pasen de un día para otro. Y lo más importante, queremos participación en los debates de la obra social. Somos parte, aportamos entre 25 y 30 años, tenemos tiempo y disposición para estar en la mesa de discusión”, detalló Abuin.

Los integrantes del grupo publicaron su petitorio e insisten en ser atendidos por Marenco. Hasta el momento, no tuvieron una respuesta formal a la nota que enviaron. “Creo que todos podrían acompañar el petitorio para lograr esta reunión. La nota está en nuestro grupo de Facebook, para que adhieran. Esperamos que nos escuchen y conozcan las necesidades reales de los jubilados. Muchos afiliados de hoy, mañana serán jubilados de la obra social”, sentenció Abuin.