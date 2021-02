MARENCO ENFRENTÓ LAS DEMANDAS DE LOS ‘CAUTIVOS’ DEL IPROSS

Esta mañana, el presidente de la obra social respondió a los reclamos del grupo denominado “Cautivos IPROSS”. Alejandro Marenco señaló que tomó conocimiento de su petitorio a través de los medios y por una nota de Derechos Humanos de Nación. En diálogo con La Carretera, opinó sobre las necesidades difundidas por los afiliados.

“Discrepo con el título. ‘Cautivos’ me suena tan feo. Soy empleado público y no me siento cautivo, siento que nos está brindando mucho más de lo que percibe”, confesó Marenco. En La Carretera, repasó los items del petitorio publicado. Una de las demandas es que los adultos mayores tengan un lugar en la toma de decisiones. “Nuestros afiliados están representados por sus respectivos vocales y venimos trabajando con una asociación de jubilados que no manifiestan pertenencia política o gremial, por la temática de Mayores de 60, de los planes. Se han hecho modificaciones con la participación de esta agrupación”, afirmó Marenco.

El presidente del IPROSS dijo que el grupo Cautivos tiene una motivación política detrás de sus reclamos. “Se va a responder a cada una de las cosas. Ya puse a disposición de la Junta el hecho de recibirlos. Lo decide la Junta de Administración del IPROSS”, aclaró. Marenco anticipó que hay modificaciones previstas en el plan de atención integral. “Vamos informar del alcance a este grupo. Consideramos que hay una gran gama de prestaciones que se está dando en forma diferenciada. Es el grupo de mayor consumo, la cobertura es amplia con respecto a otras pre pagas u otras obras sociales”, expresó.

Además, Marenco indicó que buscan mejorar la comunicación con los afiliados jubilados. Son conscientes de que las gestiones digitales pueden generar dificultades. “Estamos viendo de qué manera podemos acercarle la tecnología a los afiliados, porque la receta electrónica prendió bien, y lograr que las enfermedades crónicas puedan hacer el trámite online, un sistema de reintegros más ágil desde la aplicación. Ver de qué manera podemos hacerlo más fácil para los adultos mayores“, dijo en La Carretera.

El titular del IPROSS reconoció que deben mejorar la comunicación con los beneficiarios. Una estrategia es una revista de noticias dentro de su página web. Evalúan que se pueda leer desde la aplicación o recibirla mensualmente por email. Marenco lamentó que el grupo haya decidido dar intervención a organismos nacionales para hacerse escuchar. “Era innecesario porque la Junta es representativa y buscamos la manera de trabajar en conjunto. Le respondemos a quien le tengamos que responder“, sentenció.