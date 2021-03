EL EQUIPO RIONEGRINO DE TRASPLANTE DE CÓRNEAS REALIZÓ SU PRIMERA CIRUGÍA

El hecho histórico se llevó a cabo en el Hospital “Dr. Pedro Moguillansky” de Cipolletti. El procedimiento estuvo a cargo de profesionales que cumplieron con los requisitos del INCUCAI. El Equipo de Trasplante de Córneas fue habilitado durante la pandemia y es el primero del sistema de salud provincial. El oftalmólogo Diego Croce es uno de los médicos del grupo. En La Carretera, se mostró orgulloso de la primera cirugía en Cipolletti.

“Ha sido algo muy importante, muy interesante porque hace años que venimos trabajando en este proyecto. Hace 2 meses que se logró habilitar el servicio en la provincia. Nos llevó mucho tiempo, el INCUCAI es muy exigente con trámites y normas para tener médicos idóneos. Laburamos un montón”, confesó Diego Croce. “Debemos estar capacitados para realizar trasplantes, no todos pueden hacerlo. Te tenés que formar. Y no todos los hospitales tienen la infraestructura y equipamiento necesario. Pudimos reunir todas las condiciones en un hospital público para brindarles todo esto a pacientes que no tienen obra social”, resumió.

Croce remarcó que muchas personas debían viajar a operarse en Buenos Aires y los costos eran elevados. Entre cirugía y controles post operatorios, debían permanecer un mes lejos de casa. “Es más práctico para una familia, no es fácil sostenerse en otra provincia, así que es un gran logro que nuestros pacientes no se tengan que trasladar grandes distancias“, dijo Croce. “Comienza una nueva etapa, tenemos que perfeccionarla y ser cada vez mejores. Crecer en la región y en la salud pública, estamos para más”, aseguró.

Más allá de los esfuerzos estatales y personales, el oftalmólogo destacó la importancia de donar órganos. Valoró la decisión de los familiares que apoyan la donación en momentos muy delicados. “Agradezco al equipo y a salud de la provincia, a las procuradoras que hablan con las familias del donante. Las familias deciden transformar el dolor en esperanza para otro ser humano. Y quizás es su única posibilidad de continuar con su vida o de mejorar su calidad de vida. Deberíamos ser más donantes dispuestos a brindar órganos y tejidos ante cualquier eventualidad”, sentenció.

El grupo de trabajo lo integran los oftalmólogos Natalia Mínguez y Diego Croce, los anestesiólogos Nicolás Herrera y Estaban Cabero, la Instrumentadora Quirúrgica Inés Zurita y el Enfermero Santiago Cayupán.