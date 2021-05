LOS GASTRONÓMICOS ALZAN LA VOZ: “TODO ES NEGOCIABLE MENOS QUE NOS IMPIDAN TRABAJAR”

Apenas se dieron a conocer las nuevas restricciones, los comerciantes de Roca manifestaron su malestar. El sector sostiene que todos los rubros son esenciales porque representan el ingreso de muchas familias. Además, consideran que el riesgo de contagio no está en los locales con protocolo de atención al público. En La Carretera, el vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de los Valles de Río Negro – Adrian Mucarsel – anticipó la protesta de mañana en la plaza de Roca.

“Nosotros vamos a estar en la plaza de la ciudad, también se va a hacer una caravana pero nosotros hicimos una convocatoria para las 16 hs, para toda la ciudadanía que nos quiera apoyar. Estamos reclamando que nos dejen trabajar en paz. La caravana no la convocamos nosotros”, aclaró Mucarsel. Ambas propuestas confluirán en el centro de Roca y piden que quienes asistan mantengan la distancia social y uso de barbijo.

“Estamos pidiendo trabajar, sabemos que no somos factor de contagio. Nos han capacitado de Salud Pública, si nos pidieran agrandar los protocolos, lo haríamos. Todo es negociable, menos que nos impidan trabajar. La única forma en que nos iríamos a dormir y esperar que todo esto pase es que ellos apaguen totalmente el facturador”, sostuvo Mucarsel. Los servicios e impuestos se siguen cobrando y las obligaciones de empresarios y comerciantes se postergan, pero no se dan por saldadas. “Si alguien cree que esto va a durar 9 días… sería un milagro pero esto va a ser como el año pasado. Los paliativos no llegaron nunca“, agregó.

El comercio roquense ira de a pie a la plaza frente al municipio. “Esto no es cosa de Roca, hablé con la intendente porque esto no es en contra de ella o de la gobernadora. No es contra nadie. Es en favor de nosotros mismos. Todos estamos en la misma y pedimos libertad de trabajar, que pongan las reglas, pero que no lo prohíban”, sentenció. Mucarsel indicó que vender por delivery o con pedidos para retirar no sirve como único sustento.